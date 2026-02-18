پەرلەمان تورکیا دەنگ دەێد لەبان پشتگیریکردن وسانن جەنگ وەگەرد پەکەکە

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

پەرلەمان تورکیا، تەکبیر دیرێد، ئمڕوو پشت وە رەشنوس راپۆرتیگ بوەسێد ئەرا ئاسانکاری بیچەککردن پەکەکە کە هاتێ ئی گامە پرس ئاشتی وەرەو نوا بوەێد تا بڕەسێد وە پایان جەنگیگ خویناوی زیاتر لە 40 ساڵ وەردەوام بوی.

لەناو ئەو راپۆرتە، کە نزیک 60 لاپەڕەس، و وەبان رووژنامەنویسەیل بەشەو کریا ئەرا دەنگدان، ئەرا چاکسازییەیل یاسایی وەگەرد وازهاوردن لە چەک لەلایەن پەکەکە، وەگورەی رۆیتەرز.

راپۆرتەگە گاڵ دەسەڵات دادوەری دەێد دووارە بنووڕێد وە یاسایەیل و بکەفێدە ژیر فەرمانەیل دادگای مافی مرۆڤ ئەوروپی و دادگای دەستووری تورکیا.

ئامانجەیل سەرەکی ئی راپۆرته هانە وەجیهاوردن تورکیای بی تیرۆر، و پاڵپشتیکردن دیموکراتی، وەگورەی رەشنووسەگە کە چوارچیوەی یاسایی مەرجداریگ پیشکەش کەێد، هەرچەن وەرجەیە کەفتە وەر ناڕەزایی لەلای حزبەیل ئۆپۆزسیۆن.

ئەگەر نویەنەرەیل پشتگیری راپۆرتەگە بکەن، وە دەنگدان لەبانی، شایەت پرس ئاشتی بخەێدە باوەش تەشریعی، کە دەرفەت وە رەجەب تەیب ئەردۆگان دریەێد کۆتایی وەی جەنگە بارێد.