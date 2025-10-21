پەرلەمان ژاپۆن ئەرا یەکەمینجار لە مێژوو ژنیگ جویر سەرۆک وەزیرەیل دیاریکەێد
شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ
ئەرا یەکەمینجار لە مێژووی وڵات ژاپۆن سەنای تاکایچی، سەرۆک پارت لیبراڵ دیموکرات وە فرەیی دەنگ پەرلەمان وڵاتەگە وە سەرۆک وەزیرەیل ژاپۆن دیاریکریا.
پەرلەمان ژاپۆن ئمڕوو سێشەممە ٢١ـ تشرین یەکەم ٢٠٢٥، وە ٢٣٧ دەنگ لە ٤٦٥ دەنگ ئەندامەیلی، سانای تاکائیچی تەمەن ٦٤ ساڵە جویر یەکەم سەرۆک وەزیرەیل ژن لەمێژووی خوەی دیاریکرد.
تاکائیچی لەلایەنگرەیل شینزۆ ئابێ، سەرۆک وەزیرەیل وەرین کووچکردگ وڵاتەگەس و جویر لایەنگر مارگارێت تاچێر سەرۆک وەزیرەیل وەرین کووچکردگ بەریتانیاش هەشمارکرێد.