‏پەرلەمان ژاپۆن ئەرا یەکەمینجار لە مێژوو ژنیگ جویر سەرۆک وەزیرەیل دیاریکەێد
2025-10-21T13:35:48+00:00

‏شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ

‏ئەرا یەکەمینجار لە مێژووی وڵات ژاپۆن سەنای تاکایچی، سەرۆک پارت لیبراڵ دیموکرات وە فرەیی دەنگ پەرلەمان وڵاتەگە وە سەرۆک وەزیرەیل ژاپۆن دیاریکریا.

‏پەرلەمان ژاپۆن ئمڕوو سێشەممە ٢١ـ تشرین یەکەم ٢٠٢٥، وە ٢٣٧ دەنگ لە ٤٦٥ دەنگ ئەندامەیلی، سانای تاکائیچی تەمەن ٦٤ ساڵە جویر   یەکەم سەرۆک وەزیرەیل ژن لەمێژووی خوەی دیاریکرد.

‏تاکائیچی لەلایەنگرەیل شینزۆ ئابێ، سەرۆک وەزیرەیل وەرین کووچکردگ وڵاتەگەس و جویر لایەنگر  مارگارێت تاچێر سەرۆک وەزیرەیل وەرین کووچکردگ بەریتانیاش  هەشمارکرێد.

