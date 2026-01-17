رفانن کاندید سەرۆکایەتی ئۆگندا وە فڕۆکەی سەربازی
2026-01-17T08:43:44+00:00
شەفەق نیوز – وەدویاچگن
حزب ئۆپۆزسیۆن «پلاتفۆرم یەکەی نەتەوەیی» لە ئۆگندا، شەوەکی ئمڕوو شەممە، راگەیان بۆبی واین، کاندید سەرۆکایەتی حزبەگە، تەنیا یەک رووژ دویای هەڵوژاردنەیل، وە فڕۆکەیگ سەربازی رفیاس.
حزبەگە لە تووڕ کۆمەڵایەتی «ئێکس» نویسان فڕۆکەیگ سەربازی لە ناو کۆمپڵێکس واین داوەزیاس و وە زوور بردنەسێ ئەرا شوینیگ نادیار.
لە گوزەشتە، حزبەگە لە بڵاوکریاییگ ترەک باس لەوە کردو کە هێزە ئەمنییەیل رژێم کارەبای ماڵ واین بڕینە، پاسەوانەیل توانستنە وە هێز دەسبگرنە بان ماڵەگە.