پرسە لە جەزائیر.. ١٨ کوشیان و ٩ زەخمداری لە ئەنجام وەخوارکەفتن پاسیگ.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- جەزائیر

18 کەس گیانیان لەدەسدانە و 9 کەسیش زەخمدار بوین، دووانیان زەخمەیلیان سەختە، لە ئەنجام وەخوارکەفتن پاسیگ گەشتیاری وەناو دووڵ حەڕاش لە جەزائیر.

سەرچەوەیل وڵاتەگە، ئمڕوو شەممە، وتن: زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، و تەرمەیل ئەرا بەش مردگەیل لە خود خەسەخانەگە.

بەرژەوەنیەیل مقیەتیکردن مەدەنی دیاری کرد کە رویداوەگە لە ساعەت 17:45 بویە، لە ئەنجام لادان پاسەگە و کەفتنی لە بان پیەڵیگەو وەناو دووڵ محمدیە، وەرەو گەڕەک "الهواء الجميل" لە شارەوانی حەڕاش.

هیمان کارەیل مینەکردن و رزگارکردن وەردەوامە، و 25 کلکریاس وەگەرد 16 بنئاوی، و4 بەلەم ئەرا دەسمیەتیدان لە رزگارکردن.

هەرلیوا، سەرۆکایەتی جەزائیر راگەیان کە عەبدولمەجید تەبون سەرۆک وڵات ماوەی یەک رووژ پرسەی نیشتمانی و چەمیان پەرچەمەیل راگەیان، ئەرا هاوخەمی وەرد بنەماڵەیل قوربانیەیل رویداو پاسەگە لە جەزائیر پایتەخت.