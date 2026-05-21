رسواییگ فەڕەنسا لەرزنێد.. دەسدرویژی سێکسی لەناو دایەنگەی زاڕوویەیل
شەفەق نیوز ـ پاریس
دۆسیەی دەسدرویژی سێكسی لە دایەنگەی زاڕوویەیل و مەکتەوەیل سەرەتایی پاریس وە شیوەی وەرچەویگ ئەوزەڵکردن وەخوەی دیە، دویای ئەوەگ 16 کەس لە پایتەخت فەرەنسا دەسوەسەر کریان.
رووژنامەی "لومۆند" لە زوان داواکار گشتیی بڵاو کرد، دەسوەسەرکریاگەیل،دویەکە چوارشەممە، گیریان وەبان توومەتەیل پەیوەست وە دایەنەگەیگ کە وەلایەن دەوڵەت لە ناوڕاس پاریس وەڕیوەبیەێد.
دەسڵاتدارەیل لێکۆڵەر دووپاتکردن، توومەتبارەیل توومەت پەیوەنیدار وە دەسدرویژی و دەسدرویژی سێکسی وەبان ناخاڵەیل ئاراستەیانکریاس، وەگەرد تونوتیژی وەگەردیان.
دیاریکرد، بڕیگ لە دەسگیرکریاگەیل، پێشینەی دەسگیرکردن دیرن.
لەگوزەشتە، رووژنامەی "تەلەگراف" بەریتانی لەبارەی توومەتەیل دەسدرویژی سێكسی لە ناو دایەنگەی زاڕوویەیل و مەکتەو سەرەتاییەیل پاریس زانیاری ئاشکرا کردوێد، وەگەرد گومان کەمتەرخەمی کارگێڕی لە مقیەتیکردن زاڕوو، لەوەختیگ بڕیگ لە گومانلیکریاگەیل وەبان وساننیان لەکار، موەچیلیان وەردەوام بویە.