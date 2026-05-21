رسواییگ فەڕەنسا لەرزنێد.. دەسدرویژی سێکسی لەناو دایەنگەی زاڕوویەیل

شەفەق نیوز ـ پاریس

‏دۆسیەی دەسدرویژی سێكسی لە دایەنگەی زاڕوویەیل و مەکتەوەیل سەرەتایی پاریس وە شیوەی وەرچەویگ ئەوزەڵکردن وەخوەی دیە، دویای ئەوەگ 16 کەس لە پایتەخت فەرەنسا دەسوەسەر کریان.

‏رووژنامەی "لومۆند" لە زوان داواکار گشتیی بڵاو کرد، دەسوەسەرکریاگەیل،دویەکە چوارشەممە، گیریان وەبان توومەتەیل پەیوەست وە دایەنەگەیگ کە وەلایەن دەوڵەت لە ناوڕاس پاریس وەڕیوەبیەێد.

‏دەسڵاتدارەیل لێکۆڵەر دووپاتکردن، توومەتبارەیل توومەت پەیوەنیدار وە دەسدرویژی و دەسدرویژی سێکسی وەبان ناخاڵەیل ئاراستەیانکریاس، وەگەرد تونوتیژی وەگەردیان.

‏دیاریکرد، بڕیگ لە دەسگیرکریاگەیل، پێشینەی دەسگیرکردن دیرن.

‏لەگوزەشتە، رووژنامەی "تەلەگراف" بەریتانی لەبارەی توومەتەیل دەسدرویژی سێكسی لە ناو دایەنگەی زاڕوویەیل و مەکتەو سەرەتاییەیل پاریس زانیاری ئاشکرا کردوێد، وەگەرد گومان کەمتەرخەمی کارگێڕی لە مقیەتیکردن زاڕوو، لەوەختیگ بڕیگ لە گومانلیکریاگەیل وەبان وساننیان لەکار، موەچیلیان وەردەوام بویە.

