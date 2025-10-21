کەرستەیل شکەنجەدان لەناوی بویە.. پەیاکردن زیندانیگ لەژیر زەوی هن سەردەم ئەسەد لە سوریا

2025-10-21T13:34:26+00:00

شەفەق نيوز- دیمەشق 

ئاژانس خەوەری سوریا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن زیندانیگ لەژیر زەوی لە دەیشتایی حومس، لە ماوەی حوکومڕانی بەشار ئەسەد سەرۆک وەرین وەکار هاتیە.

ئاژانسەگە وتیش: زیندانەگە لە ژیر زەویە لە باکوور ئاوای بویزە سلمیە لە ناوچەی موخرەم لە دەیشتایی خوەرھەڵات حومس، و لە لێکۆڵینەوە دەرکەفت کە ئامادە کریاس ئەرا زیندانیکردن کەسەیلیگ وەشیوەی سەختیگ، و دەرکەفت کە تونێلیگ وەدەمیەو کریاس وەقویلی نزیکەی 5 متر وە درویژایی 40 مترا، و وینەیل ئاژانسەگە نشان کەن کە زیندانەگە کەفتیەسە شوین هشک و دویر و چووڵیگ.

