رزگارکردن 44 کووچبەر وەرانەور کەناراوەیل تونس

ریخریاگ رزگارکردن دەریایی، ئمڕوو شەممە، جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنیگ رزگارکردن مرۆیی لە وەرانوەر کەنارەیل تونسی راگەیان، کە بویە مدوو رزگارکردن دەیان لە کووچبەرەیل کە لە ناوڕاس دەریا گیر هاتوێن.

ریخریایەگە لە بەیاننامەیگ وت: 44 کەس رزگار کریان، کە ژن و مناڵ لەناویان بویە، دویای ئەوەگ ئەرا ماوەی پەنج رووژ لەبان سەکوویگ دەریایی لە ناوڕاس دەریا وەبی خوەراک و ئاو گیر خواردوێن، و وەبی هیچ دەسوەردانیگ لەلایەن هیچ دەوڵەتیگەو، لە دیمەنیگ کە رەنگدانەوەی مەینەتییگ قۊلەوبوی ئەرا کووچبەرەیل لە دەریا نشان دەێد.

وتیش: رزگاربویەیل لە رەوشیگ فرە سەخت بوین، وەختیگ تویش کەمییگ تون لە خوازینەیل سەرەکی هاتن و گیانیان رزگار نەکریا مەگەر دویای جویلەی کەشتییەیل رزگارکردن.

لەی چوارچیوە، ریخریاگ رزگارکردن دەریایی راگەیان کە وەڕێوەبەرایەتی کووچ و پەنابەرەیل لە قەنفودە لە شار بەنغازی لیبی 43 کووچبەر لە رەگەزنامەیل جیاجیا وەرەو وڵاتەیلیان بردنە.

لە بەیاننامەیگ وت: وەڕێوەبەرایەتی کووچ و پەنابەرەیل لە قەنفودە لە شار بەنغازی لیبی 43 کووچبەر لە رەگەزنامەیل جەزائیر و بەنگلادیش و میسر و نەیجیریا و پاکستان و سودان هەڵگرد، ئەرا ئامادەکاری گلەوداینیان وەرەو نیشتمانەیلیان.

لە وەختیگ گوزەشتە، سەڵاح مەحمود خەفیفی سەرۆک دەزگای نەهیشتن کووچ نایاسایی لە لیبیا، دووپات لە گرنگی قایمکردن چەودیاری لەبان سنوورەیل وەگەرد چاد و سودان و جەزائیر کرد ئەرا کۆنترۆڵکردن قەیران کووچ نایاسایی.

لیبیا یە چەن ساڵیگە بویەسە خاڵ رەدبوین سەرەکی لە رێڕەوەیل کووچ نایاسایی لە ئەفریقیا و خوەرهەڵات ناوڕاس وەرەو ئەوروپا، و فرەیگ لەی کووچبەرەیل پەنا ئەرا تووڕەیل قاچاخی بەن کە لە ری خاکەیل لیبیا وەرەو کەنارەیل و دۊاییش ئەرا ئەوروپا رەد بوون. کە یەیش رخباری گەورەیگ وەگەردی تیەێد کە دەسگیرکردن و ئەشکەنجەداین و هیشتن لە شوونەیل نهێنی یا نوقمبوین بەلەمەیل لە دەریا لەخوەی گرێد.

ئی پیشهاتەیلە لە سای وەردەوامبوین قەیران کووچ نایاسایی لە ری دەریای ناوڕاس تیەێد، وەگەرد ئەو رخداریەیل مرۆییە کە رووژ وە رووژ زیاترەو بوون، لە وەختیگ ریخریاگەیل ناودەوڵەتی داوای زیایکردن تەقەلايل رزگارکردن و خەسەوکردن هەماهەنگی ناودەوڵەتی ئەرا مقیەتیکردن کووچبەرەیل کەن.