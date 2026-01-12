رزگاربوین وەزیر وەرگری بەریتانیا لە گورز رووسیا لەناو ئوکراینا

شەفەق نيوز- لەندەن

رووژنامەیگ بەریتانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە جۆن هیلی وەزیر وەرگری بەریتانیا نزیک بویە لە شوین گورز مووشەک "ئۆريشنيك" مەوقەی چگنی وەرەو کیێڤ، کە قەتارەگەی وەناکاوەو وسیا لەوەر هوشداری لە رخباری مووشەک.

رووژنامەگە وتیش: هیلی نزیک بوی تویش رخباری باێد نزیک شار لفۆف مەوقەی وەشیان مووشەکیگ (ئۆريشنيك)".

وەگورەی رووژنامەی "زە سەن" بەریتانی هود وەزیر دووپات کرد کە نزیک بویمنە تا فیکەی هوشداری گورزەیل ئاسمانی ژنەفتیمن.

هیلی لەناو ری بویە وەرەو کیێڤ ئەرا ڕێکخستنی شیوەی کلکردن مووشەکەیل بالیستی نوو "نايتفول".