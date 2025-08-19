گردەوبوینیگ چەوەڕیکریای ناوەین پوتین و زێلێنسکی دویای گفتوگۆ 'فرە خاسیگ' ناوەین ترەمپ و سەرکردەیل ئەوروپا

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، دویای گفتوگۆیل رووژ دووشەممە وەگەرد سەرکردەیل ئەوروپا، راگەیان کە ئەوروپا توەنێد گەرەنتی ئەمنی وە ئۆکرانیا بەێد لە چوارچیوەی ڕێککەفتنیگ ئەگەری ئاشتی وەرد رووسیا، وە هەماهەنگی وەرد ئەمریکا.

ترەمپ دیدارەگەی وەرد ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆک ئۆکرانیا و هاوبەشە ئەوروپییەیلی وە "فرە خاس" باس کرد و وت: ڕێکخستنەیل ئەرا گردەوبوین ناوەین زێلێنسکی و ڤلادیمێر پوتین، سەرۆک رووسیا دەسوەپیکردن، لە وەخت و شوینیگ کە دویاتر دیاری کریەن، ئەوەیش دویای پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەرد پوتین.

ترەمپ وتیش: جیگر سەرۆک جەی دی ڤانس و مارکۆ روبیو وەزیر دەیشت و ستیڤ ویتکۆف کلکریای تایبەت هویردەکارییەیل ناوەین هەردوگ وڵات هەماهەنگ کەن ئەرا ئاسانکاری ئەرا ئی گردەوبوین گرنگە.

کرێملین لێدوانیگ لەبان پەیوەندییەگە داگە و راگەیان کە پوتین و ترەمپ پەیوەندییگ تەلەفۆنی کردنە کە نزیکەی ٤٠ خولەک کیشاس، وتیش: گفتوگۆگە "فرە راشکاوان و بنیاتنەر بویە".

وتیش: ترامپ پوتین لە دانوسەنینەیل وەرد زێلێنسکی و سەرکردەیل وڵاتەیل ئەوروپا ئاگادار کردگە، هەردوگ سەرۆک پشتیوان خوەیان ئەرا وەردەوامی دانوسەنین ڕاستەوخۆ ناوەین شاند رووسیا و ئۆکرانیا نشان دان.

کرێملین ئاشکرا کرد: پوتین و ترەمپ هویر بەرزکردن ئاست دانوسەنین راستەوخۆ رووسیا و ئۆکرانیا کرد، هەردوگ سەرۆک رێککەفتن لەبان وەردەوامبوین لە پەیوەندی نزیک وەرد یەکتر لەباوەت قەیران ئۆکرانیا و پرسە دیارەیل ترەک.

وەگورەی ڕاپۆرت کرێملین، پوتین باس گرنگی تەقەلایەیل سەرۆک ئەمریکا ئەرا چارەسەرکردن قەیران ئۆکرانیا کردگە.

ئاژانس فرانس پرێس لە زار سەرچەوەیەگ ئاگادار لە دانوسەنینەیل بڵاو کرد کە پوتین ترەمپ ئاگادارکردگە کە ئامادەس وەگەرد زێلینسکی گردەو بوود.