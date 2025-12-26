گردەوبوینیگ چەوەڕیکریای ناوەین شەرع و نتنیاهو

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی، ئمڕوو جمعە، ئاشکرای وەردەوامی گفتوگۆ ناوەین ئیسرائیل و سوریا کردن، ئەوەیش لەبان رێککەفتن ئەمنی، دووپاتیش کردن کە واژووکردن لەبان ئەو رێککەفتنە نزیکە.

سەرچەوەیگ سوری وت: ئەو رێککەفتنە چوودەو ئەرا ئەو رەنجەیل گەورە وەلایەن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، مەزەنە کرد ئەو رێککەفتنە واژوو بکریەێد کە پشتینەی دیبلۆماسی دیرێد، لەناو گردەوبوین پایەبەرز ناوەین سوریا و ئیسرائیل لە یەکیگ لە دەوڵەتەیل ئەوروپا لە بانان نزیک.

وەگورەی سەرچەوەگە، دویر نییە لای گردەوبوین ناوەین شەرع و بنیامین نتنیاهو سەرۆک ئیسرائیل واژوو بکریەێد.

وەرجەیە، ئەسعەد شەیبانی وەزیر دەیشت سوریا وت: دیمەشق مەزەنەی رەسین ئەرا رێککەفتن ئەمنی ناوەیان سوریا و ئیسرائیل نیەکەێد، لە بنەمای رێککەفتن ئاگربەسی ساڵ 1974، وەگەرد مەنبک راسەوکردن سووک وەبی ناوچەیە دابرایگ وەگەرد پایان ساڵ (2025)".

وەکەێەب کەناڵ "ئاي 24 نيوز" ئیسرائیلی، ئیسرائیل رازی وە داوای داوای سوریا نییە کە باس کیشانەوەی ئیسرائیل لە گشت ئەو خاڵەیلە کەن کە سوپای ئیسرائیل دویای رمیان حکومەت وەرین سوریا هاتە ناویان.

میدیای ئیسرائیل وتیش: سوپای ئیسرائیل لە بەشیگ لەو نۆ خاڵە لەناو خاک سوریا دەرچوود وەرانەور رێککەفتن ئاشتی تەواوەتی نەک رێککەفتن ئەمنی.