گردەوبوینیگ ئەمنی ئیسرائیل ئەرا باس لە هورمز و لوبنان وەگەرد فراوانەوبوین دەسەڵات لە باشوور لیتانی
شەفەق نيوز- قودس
وەپای خەوەر میدیایل ئیسرائیلی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسەی وەزیر ئەمنی بویچگ گردەو بوود ئەرا باس لە پەرەسەنینەیل قەیران گەروو هورمز و دۆسیەی وسانن تەقە لە لوبنان، یەیش هاووەختە وەگەرد فراوانەوبوین دەسەڵات سوپای ئیسرائیل لە باشوور لوبنان.
ئێزگەی ئیسرائیل راگەیان "ئێ گردەوبوین چەوەریکریاگە تایبەت کریەێد ئەرا قسەکردن دەربارەی لێکەفتەیل گرژی لە گەروو هورمز و کاریگەریی وەبان رەوش ناوچەگە، وەگەرد هەڵسەنگاندن رەوت وسانن تەقە لە لوبنان".
لە خود باوەت، کەناڵ 12ی ئیسرائیلی لە زوان سەرچەوەیل ئاگادار وت: "سوپای ئیسرائیل ئیسە دەسەڵات وەبان نزیکەی یەک لە سێ بەش ئەو ناوچە دیرێد لە ناوەین سنوورەیل و چەم لیتانیی".
وەرژە یەیش ئمڕوو، رووژنامەی مەعاریف بڵاوی کرد، سوپای ئیسرائیل و ئەمریکا بانک ئامانجەیل خوەیان نووەو کردن، وەتایوەت وەبان دامەزراوەیل وزەی ئیران، ئەرا ئامادەباشی لە ئەگەر هەڵوەشانن کتوپڕی ئاگربەس وەگەرد تەهران.