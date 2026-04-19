گردەوبوینیگ ئەمنی ئیسرائیل ئەرا باس لە هورمز و لوبنان وەگەرد فراوانەوبوین دەسەڵات لە باشوور لیتانی

شەفەق نيوز- قودس

‏وەپای خەوەر میدیایل ئیسرائیلی، ئمڕوو یەکشەممە، دەسەی وەزیر ئەمنی بویچگ گردەو بوود ئەرا باس لە پەرەسەنینەیل قەیران گەروو هورمز و دۆسیەی وسانن تەقە لە لوبنان، یەیش هاووەختە وەگەرد فراوانەوبوین دەسەڵات سوپای ئیسرائیل لە باشوور لوبنان.

‏ئێزگەی ئیسرائیل راگەیان "ئێ گردەوبوین چەوەریکریاگە تایبەت کریەێد ئەرا قسەکردن دەربارەی لێکەفتەیل گرژی لە گەروو هورمز و کاریگەریی وەبان رەوش ناوچەگە، وەگەرد هەڵسەنگاندن رەوت وسانن تەقە لە لوبنان".

‏لە خود باوەت، کەناڵ 12ی ئیسرائیلی لە زوان سەرچەوەیل ئاگادار وت: "سوپای ئیسرائیل ئیسە دەسەڵات وەبان نزیکەی یەک لە سێ بەش ئەو ناوچە دیرێد لە ناوەین سنوورەیل و چەم لیتانیی".

‏وەرژە یەیش ئمڕوو، رووژنامەی مەعاریف بڵاوی کرد، سوپای ئیسرائیل و ئەمریکا بانک ئامانجەیل خوەیان نووەو کردن، وەتایوەت وەبان دامەزراوەیل وزەی ئیران، ئەرا ئامادەباشی لە ئەگەر هەڵوەشانن کتوپڕی ئاگربەس وەگەرد تەهران.

