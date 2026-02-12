‏گەردەلویل "جیزانی" گیان ٣١ کەس لە مەدەغەشقەر سینێد

‏شەفەق نیوز - ئانتاناناریفۆ

‏میدیایەیل ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن، وە مدوو گەردەلویل "جیزانی" کە شار "تۆاماسینا" لە خوەرهەڵات مەدەغەشقەر گردیەسەو، 31 کەس گیان لەدەسدان و 4 کەسیش بیسەروشوینە.

‏ وەپای پێگەی"24 24" ناوخوەیان لە نویسینگەی نیشتیمانی ئیدارەی رخداری و کارەساتەیل راگەیان"شمارەی قوربانیەیل زریان جیزانی رەسیەس ئەرا 31 کوشیان کە 29 گلەیان لە تواماسینان، هەمیش چوارکەس گمبویە و و 36 کەسیش زەخمداربوین.

‏وتیش "گەردەلویلەگە 80 تا 90 لەسەد بینایەیل شار تواماسینا رمانیە زەرد خەسەخانەی ئانالانکێنینینا و باڵەخانەیل زانکۆی تۆاماسینا".

‏دیاریکرد "سەرۆک میکایل راندریانێرینا، لە کۆبوونەوەی ئەنجومەن وەزیرەیل بار نائاسایی و کارەسات نیشتمانی راگەیاندیە، وە مەبەست کووکردن هاوکارییە ناودەوڵەتیەیل".

