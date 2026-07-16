‏ئۆردن وەخوارخستن 8 مووشەک ئیرانی راگەیان

شەفەق نیوز - عەممان

‏سوپای ئۆردن، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان وەرگرییە ئاسمانییەگەی 8 موشەک کە لە ئیرانەوە وەشیاس وەخوارخستیە، ئەوەیش لە وەختیگ پەلامارەیل ناوەین واشنتۆن و تاران زیاترەو بوود.

‏سوپاگە لە بەیاننامەیگ لە زوان سەرچەوەیگ سەربازیی وت، "سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە 8 موشەک ئیرانی وەخوارخست کە ئامانجیان خاک ئۆردەن بویە، وە بی هویچ زەردیگ گیانی و ماددی".

‏دووپاتکرد، ئۆپراسیۆن رویوەرویبوینەیل لە چوارچمگ رێکارەیل وەرگیری و ئۆپراسیۆنەیل پشت وەپی بەسیاگ بویە، ئەرا پاراستن سەروەری ئۆردن و پاراستن کەشوهەوا و مسۆگەرکردن بیوەیی هاوڵاتییە.

‏وتیش، ئێ رویداوە زەرەد گیانی و مادی نەداشتیە، ، تیم ئەندازیاری سوپای شاهانە مامەڵە وەگەرد پارچە موشەکەیل کردیە کە لە چەن شوینیگ کەفتنە وەپای رێکارەیل تەکنیکی و ئەمنی.

‏ دووپاتکرد، هێزە چەکدارەیل وەردەوامن لە چەودێری کەشەگە وە بەرزترین پلەی وەردەس، ، وەپای یاسایەیل وەرەوڕیبوین پشت وەپی بەسیاگ نواگیریکردن هەر هەڕەشەیگ کەن.

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