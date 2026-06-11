‏ئۆردن رویوەڕویبوین 20 مووشەک ئیرانی راگەیان

‏ئۆردن رویوەڕویبوین 20 مووشەک ئیرانی راگەیان
2026-06-11T09:18:10+00:00

‏‏شەفەق نیوز ـ عەممان 

‏سوپای ئۆردن، ئمڕوو پەنجشەممە، رویوەڕویبوین 20 مووشەک ئیانی راگەیان کە وە ئاراستە ناوچەی ئەزرەق تەقانیەسێ.

‏سووپا لە بەیاننامەیگ راگەیان، ریگە نیەمن وە دسدرویژیکدن وەبان مژار ئاسمان ئوردن وە لایەن هەر کەسیگەوبوود.

‏وتیش؛ وەرگیریەیل ئاسمانی رویوەروی بوینەسەو و 20 مووشەک وەخوارخستنە  کە لە ئیرانەو وە ئاراستەی ناوچەی ئەزرەق تەقنیس، و رویوەرویبوینەیل بویەسە مدوو وەخوارکەفتن کوتە شکیاگەسل وەبی ئەوەگ زەخمداری  یا زەرد مادی بکەفێد.

‏وەزارەت دەرەوەی قەتەریش دووپاتکرد لەبان ، هەوەجە کەێد ناوچەگە لە پەلامارەیل بی هووکار دویرەوبخەێن و کاربکەین لبان داوازیان گرژیەیل.

‏دووپاتکرد لەبان: شەرمڵزار دوارە پەلاماردانەسل ئیران وەبان ئۆردن و بەحرێن  و کوەیت کەن و وە پێشلکاری لە یاسای ناودەوڵەتی دانرێد.

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