ئۆردن رویوەڕویبوین 20 مووشەک ئیرانی راگەیان
شەفەق نیوز ـ عەممان
سوپای ئۆردن، ئمڕوو پەنجشەممە، رویوەڕویبوین 20 مووشەک ئیانی راگەیان کە وە ئاراستە ناوچەی ئەزرەق تەقانیەسێ.
سووپا لە بەیاننامەیگ راگەیان، ریگە نیەمن وە دسدرویژیکدن وەبان مژار ئاسمان ئوردن وە لایەن هەر کەسیگەوبوود.
وتیش؛ وەرگیریەیل ئاسمانی رویوەروی بوینەسەو و 20 مووشەک وەخوارخستنە کە لە ئیرانەو وە ئاراستەی ناوچەی ئەزرەق تەقنیس، و رویوەرویبوینەیل بویەسە مدوو وەخوارکەفتن کوتە شکیاگەسل وەبی ئەوەگ زەخمداری یا زەرد مادی بکەفێد.
وەزارەت دەرەوەی قەتەریش دووپاتکرد لەبان ، هەوەجە کەێد ناوچەگە لە پەلامارەیل بی هووکار دویرەوبخەێن و کاربکەین لبان داوازیان گرژیەیل.
دووپاتکرد لەبان: شەرمڵزار دوارە پەلاماردانەسل ئیران وەبان ئۆردن و بەحرێن و کوەیت کەن و وە پێشلکاری لە یاسای ناودەوڵەتی دانرێد.