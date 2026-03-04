ئەرا یەکەمین جارە.. نواگیریکردن مووشەکیگ ئیرانی لە باکوور خوەرهەڵات سوریا

ئەرا یەکەمین جارە.. نواگیریکردن مووشەکیگ ئیرانی لە باکوور خوەرهەڵات سوریا
2026-03-04T12:04:12+00:00

شەفەق نيوز- قامیشلۆ 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە نواگیریکردن مووشەکیگ ئیرانی لەلایەن وەرگری ئاسمانی ئەمەریکا و ئیسرائیل لە ئاسمان شار قامیشلۆ کە بویە مدوو کەفتنی وەناو زەوییگ کشتوکاڵی لە باشوور شارەگە وەبی توومارکردن زەرەد.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: دەنگ رممەی تونیگ نزیک ساعەت هەفت و نیم شەوەکی ژنەفیا، لە ئەنجام تەقانن مووشەکەگە لە ئاسمان ناوچەگە، و پەراشەیلی کەفتنە ناو زەوییگ کشتوکاڵی لە باشوور شارەگە.

وتیش: یە یەکەمین جارە نواگیری مووشەکیگ ئیرانی لە ئاسمان باکوور خوەرهەڵات سوریا بگریەێد لەوەختیگەو جەنگ ئیسرائیل و ئیران دەسوەپی کردگە.

وتیش: هیچ زەخمدارییگ یا زەردیگ لە ئەنجام کەفتن پەراشەیل ئەو مووشەکە توومار نەکریا، چوینکە کەفنە ناو زەوییگ کشتوکاڵی.

  لەلای خوەییش، شوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو مووشەکە لە ئاسمان ناوچەگە نواگیری کریا، کە دەنگ رممەی تونیگ ژنەفیا، وەرجە کەفتن پارچەیلیگ لەلی، کە پاڵ گەورەیگ لەناو زەوی کشتوکاڵی دروس کرد.

  

