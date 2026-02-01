ئەرا یەکەمین جار لە 2023ەوە تا ئیرنگە دەسکریا وە گەشتەیل ئاسمانی خەرتوم
شەفق نیوز ـ خەرتوم
فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی خەرتوم، ئمڕوو یەکشەممە، پیشوازیکرد لە یەکەمین گەشت ئاسمانی لە وەخت سەرهەڵدان جەنگ سودان تا ئیرنگە.
لە فرۆکەخانەگە فرۆکەیگ وە 160 سەرنشین داوەزی کە لە بورتسودان هاتبوی.
دەزگایەیل فرۆکەوانی سودان چەوەڕێ گلەوخواردن 18 کمپانیای فرۆکەوانی بیانی کەن ئەرا فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی خەرتوم، لەماوەی ئایندە، لە دویای ساڵانیگ لە پشت بەسان وە شمارەیل دیاریکریایگ کۆمپانیایەیل، لە سەرهەەڵدان جەنگ نیسان/ئەبرێل2023 وەپای پێگەی "مەشهەد ئەلسودانی".
لە نیسان ساڵ 2023 رویوەڕویبوین سەخت و فراوانیگ لەناوەین رژێم و هێزەیل سوپای سودانی و هێزەیل وەریگیری خێرا دروسبوی لە ناوچە جیاوازەیل سوودان.