‏ئەرا یەکەمین جار لە 2023ەوە تا ئیرنگە دەسکریا وە گەشتەیل ئاسمانی خەرتوم

‏شەفق نیوز ـ خەرتوم

‏فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی خەرتوم، ئمڕوو یەکشەممە، پیشوازیکرد لە یەکەمین گەشت ئاسمانی لە وەخت سەرهەڵدان جەنگ سودان تا ئیرنگە.

‏لە فرۆکەخانەگە فرۆکەیگ وە 160 سەرنشین داوەزی کە لە بورتسودان هاتبوی.

‏دەزگایەیل فرۆکەوانی سودان چەوەڕێ گلەوخواردن 18 کمپانیای فرۆکەوانی بیانی کەن ئەرا فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی خەرتوم، لەماوەی ئایندە، لە دویای ساڵانیگ لە پشت بەسان وە شمارەیل دیاریکریایگ کۆمپانیایەیل، لە سەرهەەڵدان جەنگ نیسان/ئەبرێل2023 وەپای پێگەی "مەشهەد ئەلسودانی".

‏لە نیسان ساڵ 2023 رویوەڕویبوین سەخت و فراوانیگ لەناوەین رژێم و هێزەیل سوپای سودانی و هێزەیل وەریگیری خێرا دروسبوی لە ناوچە جیاوازەیل سوودان.

