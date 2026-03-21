ئەرا یەکەمین جار.. ئیران د مووشەک بالیستی بنکەیگ ئەمریکی دویریگ وەشنێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"، ئمڕوو **شەممە**، خەوەردا ک ئیران دوو مووشەک بالیستی مەودا ناوڕاس وەرەو بنکەی "دیێگۆ گارسیا"ی ئەمریکی-بەریتانی لە ناو زەریای هیندی وەشانیە.

رووژنامە ئەمریکییەگە دیاری کرد ک ئی پەلامارە یەکەم تەقەلای کردەیی تارانە ئەرا ئامانجکردن ئەوەگ وە "دوورگەی گولەوەشنەیل" ناسیاس لە دەیشت سنوور خوەرھەڵات ناوەڕاس.

وەگورەی وەرپرسەیل ئەمریکی، یەکیگ لەو مووشەکەیلە لە وەخت فڕین شکست هاود، و کەشتییگ جەنگی ئەمریکی مووشەکیگ دژەمووشەک لە جویر (SM-3) وەرەو مووشەکەکەی تر تەقان، بێ ئەوەگ دووپات بوودەو ک تۊەنستنە نواگیریی بکەن، وەلێ هیچ کام لە مووشەکەیلە نەکەفتنە ناو بنکەگە.

ئاشکراکردن ئی تەقەلا چەن سەعاتیگ دویای ئەوە هات ک بەریتانیا ری دا وە ویلایەتە یەکگرتگەیل بنکەیلێ وەکاربایەێد ئەرا وەشانن گورز وەبان ئیران، لە قۆناغیگ ک وە نامەی راستەوخۆێ تاران دۊنریێد ئەرا نیشاندان توانای هەڕەشەکردن لە ناوەندەیل ئەمریکی دوور لە ناو دڵ زەریای هیندی.