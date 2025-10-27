ئەرا یەکەمین جار دویای دوو ساڵ.. ئیسرائیل کۆتایی وە فریاکەفتن لە باشوور تیارێد
شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس
یسرائیل کاتس وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، بڕیار دا تەمەی سوپا بگرێد وە درویژنەکردن فریاکەفتن تایبەت لە باشوور ئیسرائیل، لە سووەو، ئەوەیش ئەرا یەکەمین جار لە هەفت تشرین یەکەم 2023 تا ئیسە.
کاتس لە بەیاننامەیگ وت: بڕیارەگە نشان رەوش ئاسایش نوو لە باشوور دەێد، دووپاتیش کرد کە حکومەت وە تەواوەتی پابەندە وە جیوەجیکردن گشت ئامانجەیل ئاشکراکریاگ جەنگ، لەنوایان گلەوداین گشت رفیاگەیل و بیچەککردن بزووتنەوەی حەماس.
کاتس دووپات کرد کە گام ئیسە هاوسەنگی ناوەین وریایی سەربازی و تەقەلایەیل سیاسی خوازێد ئەرا دڵنیایی لە ئارامی رەوشەیل ئەمنی لە باشوور.