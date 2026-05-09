ئەرا ئەرکیگ لە هورمز.. "دراگۆن" وەرەو خوەرهەڵات ناوەڕاس جویلە کەێد

شانشین یەکگردگ، رووژ شەممە، راگەیان کە ويرانکەر "ئێچ ئێم ئێس دراگۆن" لە خوەرهەڵات ناوەڕاس بڵاو کەێد، و ئەوەیش لە ئامادەکارییگ ئەرا ئەرکیگ لە گەروو هورمز.

وئاژانس "فرانس پرێس" لە قسەکەریگ وەناو وەزارەت وەرگری بەریتانی وت: ئی جيگیرکردن وەرینە ئەرا (ئێچ ئێم ئێس دراگۆن) بەشیگە لە پلاندانانیگ ورد کە ئامانج ديرێد ئەرا مسۆگەرکردن ئەوەگ شانشین یەکگردگ ئامادەي بوود، لەناو هاوپەیمانییگ فرەنەتەوە وە سەرکردایەتییگ هاوبەش لەلایەن شانشین یەکگردگ و فەرەنسا، ئەرا مقیەتیکردن گەرووەگە لە وەختیگ کە رەوشەیلە ری وەپی دەن.

حکومەت بەریتانی لە ئازار / مارس گوزەشتە وتۊد: لێکۆڵینەوە لە پلانەیلیگ کەێد ئەرا کلکردن فرۆکەیل بێفڕۆکەوان ئەرا لاداین مینەیل وەرەو گەروو هورمز، لەناو رخباریەیل لە لەندەن لەوە کە ملداین ئەرا داواکاری دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وە کلکردن کەشتییەیل شایەت بوودە هووکار بەرزەوبوین قەیرانەگە.

وەپای رووژنامەی "تەلەگراف"، حکومەتەگە لێکۆڵینەوە لە کلکردن مینماڵەیل ئاسمانی کەێد ئەرا دەسمیەتیداین لە پاکەوکردن رێڕەو ئاوییە گرنگەگە لە مینەیل، لە تەقەلایگ ئەرا دەسکردن جویلەی هەناردەیل نەفت.