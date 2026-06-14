راپۆرت: هەڵگردن کوتوبەندەیل لەبان بەندەرەیل ئیراني وەگەرد مسۆگەرکردن دەریاوانی لە گەروو هورمز
شەفەق نیوز - واشنتۆن
تووڕ "فۆکس نیوز" ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، لە زوان وەرپرسیگ باڵا ئاشکرا کرد، ک هەڵگردن کوتوبەندەیل و ریکارە دەریاییە چەسپیایەیل لەبان بەندەرەیل ئیراني وەگەرد دووارە وازکردن گەروو هورمز وە شیوەیگ تەواو لەوەرانوەر جۊلەی کەشتییەیل و هەڵگرەیل نەفت بازرگانی هاوەخت بوود.
تووڕەگە، وەپای سەرچەوەگە، دیاری کرد ک لەیەکفامستن هاتگ پابەندبۊیین تاران وە مسۆگەرکردن ئازادی دەریاوانی لەڕی گەرووەگە بی هیچ تەگەرەیگ دەسوەجی دۊای واژووکردن رێککەفتنەگە وەگەرد واشنتۆن لەخوەی گرێد، لە وەختیگ تەقەلایەیل هیزەیل ئەمریکی لە قۆناغ یەکەم لەبان پاکەوکردن رێڕەو ئاوییەگە و لاوردن مینەیل ئەرا مسۆگەرکردن بیوەیی رەدبوین دەریایی خەنە فتراق.
چەوەڕی کریەێد واشنتۆن و تاران، لە وەختیگ دۊاتر لە ئمڕوو، لەبان رێککەفتنیگ سەرەتایی ئەرا کەمەوکردن ئاڵووزییە هەرێمییەیل و مسۆگەرکردن رێڕەوە ئاوییەیل واژوو بکەن، دۊای شەپوولیگ لە ئاڵووزییە دەریاییەیل ک لە کووتاییەیل شوبات گوزەشتە، و بۊینە مدوو ئاڵووزییەیل تونیگ لە جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز، ک یەیش پەکخستن زنجیرەیل دابینکردن وزەی جەهانی وەلی کەفتەو.