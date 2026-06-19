راپۆرتەیل ئەمریکی: پێنتاگۆن کۆنگرێس ئاگادار کردگە لە هەوەجەی وە نزیکەی 80 ملیار دۆلار ئەرا پڕەوکردن خەرجییەیل جەنگ وەگەرد ئیران
شەفەق نیوز - واشنتۆن
تووڕ خەوەری "CBS" ئەمریکی، ئمڕوو جومعە، خەوەرداد کە ئیدارەی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ سەرکردەیل کۆنگرێس ئاگادار کردگە لە هۊردەکارییە هونەرییەیل ئەرا ئەو یاداشت لەیەکفامستنە کە لە رووژ چوارشەممەی گوزەشتە وەگەرد ئیران رەسینەسە پی ئەرا کووتاییهاوردن جەنگ ناوەین هەردوگ وڵاتەگە.
هاوەخت وەگەرد ئی ئاگادارکردنە، رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" ئاشکرا کرد کە وەزارەت وەرگری ئەمریکی یاسادانەرەیل ئاگادار کردگە وە هەوەجەی (پێنتاگۆن) وە بودجەیگ کە وە نزیکەی 80 ملیار دۆلار مەزەنە کریەێد؛ ئەرا پڕەوکردن خەرجییە سەربازی و ئۆپەراسیۆنییە زیایەیل کە هیزەیل ئەمریکی لە ماوەی جەنگ وەگەرد تاران جیوەجی کردنە.