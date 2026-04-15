‏راپۆرت: ئیران مانگیگ دەسکرد چینی وەکار هاوردیە ئەرا دیاریکردن ئامانجەیل ئەمریکی لە خوەرھەڵات ناوڕاس

‏شەفەق نیوز - واشنتن

‏رووژنامەی "فاینانشال تایمز" بەریتانی، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکراکرد کە ئیران وە "نهێنی" مانگیگ دەسکرد چینی ئەرا سیخوڕی وەکار هاوردیە یەیش توانای پیشکەفتگیگ دایەس وەتەهران ئەرا نیشانەگردن لە بنکەیل سەربازی ئەمریکی لە ناوچەگە لەوەخت جەنگەیل سەربازی دویایی.

‏رووژنامەگە لە زوان بەڵگەنامەیل سەربازی ئیرانی "دزەکریاگ" دیاری کرد کە چەک ئاسمانی سەر وە سوپای پاسداران خزمەتگوزاری مانگ دەسکرد (TEE-01B) لە چین وەدەسهاوردیە، کە کۆمپانیای "ئێرث ئای" (Earth Eye) چینی گەشە وەپیداس، ئەویش دویای ئەوە کە لە کۆتایی ساڵ 2024 کل کریا ئەرا چوڵایۍ ئاسمان.

‏وەپای کڕەیل دریژی و پانی و شیەوکردنەیل خولگەیی، راپۆرتەگە وتییە فەرماندەیل سەربازی ئیران رێنمایی مانگە دەسکردەگە دانە ئەرا چەودێریکردن بنکەیل سەربازی ستراتیژی ئەمریکا، دیاریکرد وێنەیل لە مانگ ئادار (مارس) گیریانە، لەوەخت وەرژە و دویای ئەو پەلامارەیلە کە وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان و مووشەک کریانە بان ئەو شوونەیلە.

‏تا ئیسە هیچ لێدوان فەرمییگ لە کۆشک چەرمگ، یا ئاژانس هەواڵگری ناوەندی (CIA)، یا وەزارەت وەرگری (پنتاگۆن) دەرنەچگە، هەمیش وەزارەتەیل دەیشت و وەرگری چین، و کۆمپانیای "ئێرث ئای"، و کۆمپانیای "ئێمپۆسات" (Emposat) کە تایبەتە وە کۆنترۆڵکردن مانگە دەسکردەیل و بنکەگەی لە پەکینە، بیدەنگی هەڵوژاننە و هویچ لەبان ئی راپۆرتەیلە نەوتنە.

