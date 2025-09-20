راپۆرتیگ بەریتانی ئاشکرای پلانیگ ئیران کەێد ئەرا کاڵین تلیاک وەشیوەیگ یاسایی

شەفەق نیوز - تەهران

رووژنامەی فاینانشیاڵ تایمز، ئمڕوو شەممە، لە راپۆرتیگ راگەیان کە حکومەت ئیران خوازێد وەشیوەیگ یاسایی دەس وە کاڵین تلیاک بکەێد ئەرا خواردن تایبەت و وەکارهاوردن دەرمان ئەرا یەکەمجار لە دویای دەیان ساڵ.

وەگورەی رووژنامە بەریتانییەگە، ئەو گام ئیرانە دویای ئەوە تیەێد کە دابینکردن تریاک ئیسە لەوەر ریکارە سەختەیل تاڵیبانەو بڕیا، کە قەیەغەکردن کاڵین تلیاک لە ئەفغانستان چەسەپان.

لە ساڵەیل گوزەشتە کۆمپانیا ئیرانییەیل بەرهەمهاوردن مۆرفین و تریاک پشت وە دەسناین وەبان ماددە هووشبەرە "نایاساییەیل" ئەفغانییەیل بەساوێد.

بەڵام لەدویای قەیەغەکردن کاڵین خەنەبەر لەلایەن تاڵیبانەو لە ساڵ ٢٠٢٢ دەسناین وەبانی کەمەو بوی، وەگورەی مەزەنەیل حکومەت، لە ساڵ ٢٠٢١ لە ٧٥٠ تۆن ئەرا نزیکەی ٢٠٠ تۆن لە ساڵ گوزەشتە داوەزیاس.

ئیدارەی خوەراک و دەرمان ئیران هوشداریی دا کە وەردەوامیی کەمی دابینکردن توەنێد تەندروسی گشتی بخەێدە رخباری، هوشدارییگ کە ئیسە هیشتیە تەهران بەشیگ تلیاک ئەرا خوەی بەرهەم بکەێد.

رووژنامەی فاینانشیاڵ تایمز لە زار محمد هاشمی، قسەکەر ئیدارەی خوەراک و دەرمان وت: "کاڵین یاسایی ئەفیۆن فرە خوازیاگە ئەرا دڵنیابوین لە وەردەوامی درویژماوە". وتیش: وەبی کاڵین یاسایی یا هاوردەکردن کۆنترۆڵکریاگ، وڵاتەگە هاتێ تویش کێشە باێد لە دابینکردن دەرمان گرنگ.

رووژنامەی بەریتانی وە پشتبەسین وە وەرپرسەیل ئران بڵاو کرد کە مەسعوود پزیشکیان سەرۆک کۆمار ئێران خوەی لەبان بانگەواز وەزارەت تەندروسی ئەرا کاڵین تلیاک واژوو کردگە. فاتمە موهاجرانی قسەکەر حکومەت راگەیانیە کە "وەگورەی سزایەیل، بڕیار دریاس پشت وە بەرهەم ناوخوەیی رێکخریاگ بوەسیەێد".

ئبران ساڵانە 500 تۆن تلیاک خوازێد ئەرا بەرهەمهاوردن پزیشکی، بەڵام سزایەیل هاوردەکردن ئەو هووشبەرە سەختەو کەن، وەقسەی شارەزایەیل، هەرچەن دەرمانەگە لە روی تەکنیکییەو لە سزا وەخشیاس، بەڵام سنووردارکردن بانکی کە لەلایەن واشنتۆنەو چەسپیاس دابینکردن دەرمانەگە کەمەو کەێد.

ئی ئاڵۆزییویلە گرنگی کاڵین یاسایی ناوخۆیی دەرخەن. ئیران مووڵەت لە دەسەی ناودەوڵەتی کۆنترۆڵکردن ماددە هووشبەرەیل نەتەوە یەکگرتگەیل وەرگرێد، تا دەسوە کاڵین وەگورەی یاسا بکەێد.

سەعید سەفاتیان، وەرپرس وەرین دەسەی نیشتمانیی کۆنترۆڵکردن ماددە هووشبەرەیل ئیران کە ئەرا یەکەمجار وەرجە زیاتر لە دوو دەیە کار لەبان پلان کاڵین یاسایی کرد، وت: کەشوهەوای ئێران گونجیاس ئەرا کاڵین خەنەبەر.