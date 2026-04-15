راگەیانن عیبری: سوپای ئیسرائیلی دەس کەێدە رمانن ماڵەیل لە باشوور لوبنان ئەرا چەسپانن "ناوچەیگ دابڕیاگ"

دەزگایەیل راگەیانن عیبری، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای دەسکردن هیزەیل ئیسرائیلی وە پرۆسەیل رمانن فراوانیگ کردن ئەرا ماڵەیل لە ناوچەیل باشوور لوبنان؛ وە ئامانج چووڵکردن ناوچەگە و چەسپانن "ناوچەیگ دابڕیاگ"، وەگەرد وەردەوامبوین پرۆسەیل سەربازی دژوە حزبوڵا کە لە سەرەتای ئازار گوزەشتەو وەردەوامە.

رووژنامەی "هائارێتس" لە سەرچەوەیل سەربازییەو وت: سوپای ئیسرائیلی کار کەێد لەبان دروسکردن شوینەیل سەربازی زیاتر لەناو خاکەیل لوبنانی و دوو ئەوەنەی ژمارەیل ئیسە کە هەس.

لە خود چوارچیوە، رووژنامەگە لە ئەفسەرەیلیگ لەناو سوپای ئیسرائیلییەو وت: شیواز ئەو پرۆسەیلە کە لە باشوور لوبنان جیوەجی کریەێد جویر شیوەی سەربازی لە کەرتی غەزە تیەێد، لەڕۊ رەفتارکردن وەگەرد ژیرخان و ناوچەیل نیشتەجیبوین.