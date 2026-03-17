راگەیانن ئیسرائیلی: نزیکەی 30 کەسایەتی لە ناوخوەی ئیران کریانە ئامانج لاریجانی و سولەیمانی ها ناویان
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
دەسەی پەخش ئیسرائیلی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان عەلی لاریجانی، ئەمیندار ئەنجومەن باڵای ئاسایش نیشتمانی ئیران، لە ناو ئەو ئامانجەیلە بویە ک شەو گوزەشتە وە هێرشەیل ئیسرائیل لە ناوخوەی ئیران کریانە ئامانج.
لە زوان وەرپرسیگ ئیسرائیلی بڵاوکریا لاریجانی لەناو لیست ئامانجەیل هێرشەگە بویە و دیاریکرد چارەنویس تا ئیسە دیار نییە، راپۆرتە میدیاییەیل ئیسرائیل باس لەوە کەن پەلامارەیل نزیکەی 30 کەسایەتی گردیەسە ئامانج، و ناو لاریجانییش لە ناو لیستەگە بویە.
لە هەمان وەخت، ئاژانس "رۆیتەرز" لە زوان میدیای ئیسرائیل بڵاو کرد سووپای ئیسرائیل خەریک لێکۆڵینەوەس ئایا لاریجانی کوشیایە یا نا، و تا ئیسەیش هویچ پشتڕاسکردنیگ یا رەدکردنیگ فەرمی وە لایەن ئیرانەو دەرنەچگە.
لەلای تریشەو، کەناڵ 15ی ئیسرائیلی راگەیان پەلامارەیل "غوڵام ڕەزا سولەیمانی" فەرماندەی هێزەیل بەسیجیش گردیەسەو، باوجی ئەنجام کارەگە هێمان رووشن نییە. میدیایەیل ئیسرائیل لە زوان سەرۆک ئەرکان سووپای وڵاتەگەو راگەیان لە کۆبوونەوەیگ ئەرا حکومەت وت: هێزەیل ئیمە شەو گوزەشتە "کارەیل تیرۆرکردن" ئەنجام دانە و ئەنجامەیل ئۆپراسیۆنەگە "خاس" بوین.