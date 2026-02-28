‏راگەیانن ئیران: سەرۆک پزیشکیان تەندروسیی فرە خاسە

شەفەق نیۆز ـ تەهران

‏دەزگا راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەدا سەرۆک ئیران مەسعوود پزیشکیان تەندرسیی فرە خاسە، لەدویای گورزەیل ئیسرایل ـ ئەمریکی کە شوینەیل نزیک سەرۆکایەتی لە تەهران.

‏ئاژانس خەوەری ئێرنا راگەیان،، سەرچەوەیگ ئاگادار لە سەرۆکایەتی وت: "سەرۆک پزیشکیان بیوەیە و تەندروسی خاسیگ دیرێد".

‏ئاژانس خەوەری تەسنیم لە سەرچەوەیگ ئاگادار لە نزیک لە سەرۆکایەتی کۆمار دووپاتکرد، پزشکیان تەندروسی وە تەواوی خاسە و هویچ ئەزیەتیگ نەیە.

‏کەمیگ وەرجە ئیسە، میدیایەیل ئیران راگەیانن تەقینەوەیگ رویدا، لە نزیک ناو کۆمەڵگەی حکومی لە ناوچەی 'باستور' بەرزەوبویە؛ وەرد راپۆرتیگ لەباوەت وەخوارکەفتن کەوتنەخوارەوەی مووشەک لە دەوروگەرد ناوچە هەستیارەیل، بڕیان بەشیگ پەیوەندییەیل و بەسانن ئاسمان ئیران تا وەختیگ نادیار، وەبی ئەوەگ هویچ راگەینراویگ فەرمی دەربارەی قەوارەی زەرەردەیلی دیار بوود."

