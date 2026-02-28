راگەیانن ئیران: سەرۆک پزیشکیان تەندروسیی فرە خاسە
شەفەق نیۆز ـ تەهران
دەزگا راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەدا سەرۆک ئیران مەسعوود پزیشکیان تەندرسیی فرە خاسە، لەدویای گورزەیل ئیسرایل ـ ئەمریکی کە شوینەیل نزیک سەرۆکایەتی لە تەهران.
ئاژانس خەوەری ئێرنا راگەیان،، سەرچەوەیگ ئاگادار لە سەرۆکایەتی وت: "سەرۆک پزیشکیان بیوەیە و تەندروسی خاسیگ دیرێد".
ئاژانس خەوەری تەسنیم لە سەرچەوەیگ ئاگادار لە نزیک لە سەرۆکایەتی کۆمار دووپاتکرد، پزشکیان تەندروسی وە تەواوی خاسە و هویچ ئەزیەتیگ نەیە.
کەمیگ وەرجە ئیسە، میدیایەیل ئیران راگەیانن تەقینەوەیگ رویدا، لە نزیک ناو کۆمەڵگەی حکومی لە ناوچەی 'باستور' بەرزەوبویە؛ وەرد راپۆرتیگ لەباوەت وەخوارکەفتن کەوتنەخوارەوەی مووشەک لە دەوروگەرد ناوچە هەستیارەیل، بڕیان بەشیگ پەیوەندییەیل و بەسانن ئاسمان ئیران تا وەختیگ نادیار، وەبی ئەوەگ هویچ راگەینراویگ فەرمی دەربارەی قەوارەی زەرەردەیلی دیار بوود."