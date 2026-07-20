راگەیانن ئیران: دەنگ تەقینەوە لە شیراز هات
شەفەق نیوز ـ تەهران
دەزگا راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان دەنگ تەقینەوە لە باکوور خوەرئاوای شار شیراز ژنەفیاس.
ئاژانس خەوەری ئیرانی "فارس" راگەیان "راپۆرتە سەرەتایەیل دیاریکەن پەلامار خاڵیگ لەناو شارەگە دریاس لەری گورزیگ ئاسمانی".
ئاژانسەگە دیاریکرد "هویچ زەردیگ گیانی نییە".
میدیایەیل راگەیانن عەرەبی راگەیانن، شوین گورزەگە نزیکە لە کۆمەڵگەی پیشەسازی ئەلکترۆنی.
فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە سەرەتای ئمڕوو دووشەممە، کوتاییهاتن نۆیەمین شەو لە دوای یەک لە ئۆپراسیۆنە سەربازییەیلی دژ ئیران راگەیان و دووپاتکرد لە ئامانجگردن شوونە سەربازییەیل و ئەو دامەزراوەیلە کە پەیوەندی وە توانای دەریایی و مووشەکییەوە دیرێد.