‏راگەیانن ئیران: دەنگ تەقینەوە لە شیراز هات

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەزگا راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان دەنگ تەقینەوە لە باکوور خوەرئاوای شار شیراز ژنەفیاس.

‏ئاژانس خەوەری ئیرانی "فارس" راگەیان "راپۆرتە سەرەتایەیل دیاریکەن پەلامار خاڵیگ لەناو شارەگە دریاس لەری گورزیگ ئاسمانی".

‏ئاژانسەگە دیاریکرد "هویچ زەردیگ گیانی نییە".

‏میدیایەیل راگەیانن عەرەبی راگەیانن، شوین گورزەگە نزیکە لە کۆمەڵگەی پیشەسازی ئەلکترۆنی.

‏فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە سەرەتای ئمڕوو دووشەممە، کوتاییهاتن نۆیەمین شەو لە دوای یەک لە ئۆپراسیۆنە سەربازییەیلی دژ ئیران راگەیان و دووپاتکرد لە ئامانجگردن شوونە سەربازییەیل و ئەو دامەزراوەیلە کە پەیوەندی وە توانای دەریایی و مووشەکییەوە دیرێد.