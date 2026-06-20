‏راگەیانن ئامادەباشی تەواو لە ٦٠ پارێزگای فەڕەنسا لەوەر گەرمی

‏راگەیانن ئامادەباشی تەواو لە ٦٠ پارێزگای فەڕەنسا لەوەر گەرمی
2026-06-20T08:11:01+00:00

‏شەفەق نیوز ـ پاریس

‏فەرمانگەی کەشناسی فەڕەنسا، ئمڕوو شەممە، ئامادەباشی پرتەقاڵی لە 60 هەرێم  وڵاتەگە راگەیان، ئەوەیش وە مدوو شەپۆل گەرمایگ نا ئاسایی.

‏فەرمانگەگە وت:  ئامادەباشی  پرتەقاڵی ئمڕوو لە 60 هەرێم خریاسەکار ئەرا شەپۆل گەرماگە".

‏وتیش: هوشدارییەگە ئەرا زیاتر لە دوو لەبان سێ هەرێمەیل فەڕەنسی دەرچگە، و مەزەنە کریەێد پلەیل گەرما بڕەسێدە 38 پلەی سەدی.

‏بڕیارە سەرۆک وەزیرەیل فەڕەنسا، سباستیان لێکۆرنۆ، ئمڕوو شەممە، گردەوبوینیگ ئەرا خانەی قەیرانەیل وە بەشداری 14 وەزیر ئەنجام بدەێد، لە ناویان وەزیرەیل ناوخۆ، هێزە چەکدارەیل، پەروەردە، تەندروسی و داد.

‏شەپۆل گەرمایگ بێ وێنە لە مانگ مایۆ فەڕەنسا گردەوەر،  وە یە فرەیگ لە شمارە ەیمانەیەیل مێژوویی ئەرا ئەوە مانگە شکان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon