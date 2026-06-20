راگەیانن ئامادەباشی تەواو لە ٦٠ پارێزگای فەڕەنسا لەوەر گەرمی
شەفەق نیوز ـ پاریس
فەرمانگەی کەشناسی فەڕەنسا، ئمڕوو شەممە، ئامادەباشی پرتەقاڵی لە 60 هەرێم وڵاتەگە راگەیان، ئەوەیش وە مدوو شەپۆل گەرمایگ نا ئاسایی.
فەرمانگەگە وت: ئامادەباشی پرتەقاڵی ئمڕوو لە 60 هەرێم خریاسەکار ئەرا شەپۆل گەرماگە".
وتیش: هوشدارییەگە ئەرا زیاتر لە دوو لەبان سێ هەرێمەیل فەڕەنسی دەرچگە، و مەزەنە کریەێد پلەیل گەرما بڕەسێدە 38 پلەی سەدی.
بڕیارە سەرۆک وەزیرەیل فەڕەنسا، سباستیان لێکۆرنۆ، ئمڕوو شەممە، گردەوبوینیگ ئەرا خانەی قەیرانەیل وە بەشداری 14 وەزیر ئەنجام بدەێد، لە ناویان وەزیرەیل ناوخۆ، هێزە چەکدارەیل، پەروەردە، تەندروسی و داد.
شەپۆل گەرمایگ بێ وێنە لە مانگ مایۆ فەڕەنسا گردەوەر، وە یە فرەیگ لە شمارە ەیمانەیەیل مێژوویی ئەرا ئەوە مانگە شکان.