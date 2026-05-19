ئیران.. 4 هەزار دەسگیرکریاگ و 50 لەسێدارەدان لە مەوقەی دەسکردن جەنگەو

ریخریاگ "هەرانا"ی ئیرانی ئەرا مافەیل مرۆڤ، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە توومار دەسگیرکردن لەلای کەمەو 4023 کەس و لەسێدارەدان 50 کەس ترەک لە ئیران کردگە لە وەختیگەو پەلامارەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی لە 28 شوبات / فێبرایەر گوزەشتە دەسوەپی کردگە و تا هەفتەی گوزەشتە.

راپۆرتیگ ئەرا ریخریایەگە - کە بارەگاگەی لە ویلایەتە یەکگرتگەیلە - دیاری کرد کە دەسگیرکریاگەیل کەفتنە وەر توومەتەیلیگ لەناویان "سیخوڕی" و "هەڕەشەکردن لە ئاسایش نەتەوەیی"، بیجگە لە "پەیوەندیکردن وەگەرد میدیایەیل راگەیانن بیگانە یا کلکردن کەرەستەیلیگ پەیوەندیدار وە جەنگەگە".

راپۆرتەگە، کە ناونیشان "لەناوەین مووشەک و سەرکوتکردن" هەڵگردۊد، هەمیش وت: دەسەڵاتەیل ئیرانی کەشوهەوای جەنگەگە وەکار هاوردن ئەرا توندکردن چیرووکویل ئەمنی و و پەیاکردن دەسپیچگ ئەرا دەسگیرکردنەیل و دیاریکردن سنوور ئەرا ئازادی قسەکردن و جیوەجیکردن تونوتیژی دژوە مەدەنییەیلە.

راپۆرتەگە وتیش: رەوش بنکەیل دەسگیرکردن وە شیوەی تونیگ وەرەو خراوی چگە، وەگەرد فراوانکردن خاڵەیل وەشکین و تونکردن کوتوبەندەیل جویلە و چەسپانن دریژیگ ئەرا ئینتەرنێت، کە بویە هووکار داوەزین ئاست پەیوەندی لەناو وڵاتەگە ئەرا نزیکەی 1% لە ئاست سروشتی.

راپۆرت ریخریایەگە ئاشکرا کرد کە لە ماوەی 28 شوبات / فێبرایەر 2026 تا 13 مایۆ / ئایار 2026، جیوەجیکردن 50 لەسێدارەدان، کە 32 لەناویان پەیوەندیدارە وە توومەتەیل سیاسی و ئەمنی توومار کریاس.

