ئیران: 116 تاوەر پەیوەندی وە مدوو گورزەیل ئەمریکی لە کار کەفت

شەفەق نیوز - تاران

وەڕێوەبەرایەتی پەیوەندییەیل لە پارێزگای هورمزگان ئیرانی، ئیوارەی شەممە، لەکارکەفتن 116 تاوەر پەیوەندی راگەیان وە مدوو گورزەیل ئەمریکی کە دویەکە کڕەیل ئینتەرنێت کردە ئامانج.

دەسەڵاتەیل ئیرانی لە 12ی تەموز/یۆلیۆی ئیسە کوشیان وەرپرسیگ لە کەرت پەیوەندییەیل و زەخمداربۊن دوو کەس ترەک راگەیانن ئەوەیش وە مدوو پەلاماریگ کە دوورگەی فارور سەر وە قەزای بەندەر لەنجە لە پارێزگای هورمزگان باشوور وڵاتەگە کردە ئامانج.

و لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، پارێزگای هورمزگان راگەیان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ماوەی 10 رووژ گوزەشتە پەلامارەیلیگ کردنەسە بان 95 شۊن لە 12 شار لە پارێزگاگە. پارێزگاگە، لە بەیاننامەیگ، لەبارەی پەلامارەیل ئەمریکی، وت کە ئەو پەلامارەیلە بۊنەسە مدوو کوشیان 8 کەس.

ویلایەتە یەکگرتگەیل دەس کرد وە نووترین پەلامارەیلی ئەرا بان ئیران لە شەو 7 - 8ی تەموز/یۆلیۆی ئیسە، کە وەتایبەت ناوچەیل باشوور وڵاتەگە و دامەزراوەیل ژیرخان لەلی ئامانج گرد.

حسێن کرمانپوور، قسەکەر وەناو وەزارەت تەندروسی ئیرانی، شەممە، راگەیان کە "بومبوارانە ئاسمانییەیل کە تا 18ی تەموز/یۆلیۆی ئیسە کریا، بۊەسە مدوو زەخمداربۊن زیاتر لە 500 کەس و کوشیان 50 کەس ترەک".

لە چەن رووژیگەو، ویلایەتە یەکگرتگەیل شەپوولەیل لەبان یەک لە گورزەیل وەشنێد ئەرا شۊنەیل لەناو ئیران، لە وەختیگ تاران پەلامار کەشتی و دامەزراوە و بنکەیل سەربازی ئەمریکی لە شمارەیگ لە دەوڵەتەیل ناوچەگە دەێد.

لە 18ی حوزەیران/یۆنیۆی 2026، واشنتۆن و تاران یاداشتنامەیگ لەیەکفامستن ئیمزا کردن ئەرا وسانن ئۆپراسیۆنەیل سەربازی و دەسکردن وە دانوسەنین ئەرا رەسین ئەرا رێککەفتنیگ فراوانتر.

وەلی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی ،لە 8 تەموز/یۆلیۆی ئیسە، کۆتایی هاتن ئەو رێککەفتن وەختانە راگەیان، دۊای ئامانجگردن 3 کەشتی لە تەنگەی هورمز، تا واشنتۆن گورزەیلی لەناو ئیران دەسوەپی بکەێدەو، لەناوەین وەڵامەیل ئیرانی بەرزەوبۊ لە ناوچەگە.

واشنتۆن داوای دڵنیابۊن لە ئازادی و ئاسایش جویلەی دەریایی لە تەنگەی هورمز کەێد، لە وەختیگ تاران رکدارە لەبان چەسپانن میکانیزمیگ ئەرا رێکخستن رەدبۊن کەشتییەیل لەڕی ئی رێڕەو ستراتیژییە، ئەوەیش رخباریەیل لەبان وسانن هەناردەی نەفت و غاز لە ناوچەگە زیای کرد.