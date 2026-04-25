ئیران پویچەوکردن پلانیگ "دوژمنکارانە" و جیوەجیکردن سزای لە سێدارەداین یەکیگ لە دەسگیرکریاگەیل خوەنیشاندانەیل ئیسرائیل راگەیان
شەفەق نیوز ـ تەهران
هەواڵگیری سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو شەممە، پویچەوکردن پلان "دوژمنکارانە" لەناوچەی خورئاوا راگەیان، دووپاتکرد شمارەیگ تیم سەر وە کۆمەڵەی دژبەر کە وڵاتە یەکگرتگەیل و "قەوارەی زایۆنی" پاڵپشتیانە پویچەوکریان.
لە بەیانیگ هەوڵگیری ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆنەگە لە پارێزگایەیل کوردستان و کرمانشان وەڕیوەچی، لە ئەنجام شمارەیگ کۆمەڵە ویرانبوین کە پلان پەلاماردان سەربازی لەری سنوور خوەرئاوای وڵات داشتن.
لە باوەت ئەمنی ترەک، دەسڵات دادوەری ئیران جیوەجیکردن سزای لەسێدارەداین هاوڵاتی (عیرفان کیانی) راگەیان، کە لە وەخت ناڕەزایەتییەیل کانوون دویەم/ یەنایەر ۲۰۲۶ لە شار ئەسفەهان دەسگیر کریاوێد.
وەپای بەیاننامەگە، کیانی توومەتبار کریا وە "ئاگرداین و شیوانن موڵک گشتی و تایبەت، وە دروسکردن رخ و زندقبڕین"، و دیاری کرد کە سزاگە لە دویای پەسەنکردن لە لایەن دادگای باڵا جیوەجی کریاس.