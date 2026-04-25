‏ئیران پویچەوکردن پلانیگ "دوژمنکارانە" و جیوەجیکردن سزای لە سێدارەداین یەکیگ لە دەسگیرکریاگەیل خوەنیشاندانەیل ئیسرائیل راگەیان

‏ئیران پویچەوکردن پلانیگ "دوژمنکارانە" و جیوەجیکردن سزای لە سێدارەداین یەکیگ لە دەسگیرکریاگەیل خوەنیشاندانەیل ئیسرائیل راگەیان
2026-04-25T08:47:34+00:00

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏هەواڵگیری سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو شەممە، پویچەوکردن پلان "دوژمنکارانە" لەناوچەی خورئاوا راگەیان، دووپاتکرد شمارەیگ تیم سەر وە کۆمەڵەی دژبەر کە وڵاتە یەکگرتگەیل و "قەوارەی زایۆنی" پاڵپشتیانە پویچەوکریان.

‏لە بەیانیگ هەوڵگیری ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆنەگە لە پارێزگایەیل کوردستان و کرمانشان وەڕیوەچی، لە ئەنجام شمارەیگ کۆمەڵە ویرانبوین کە پلان پەلاماردان  سەربازی  لەری سنوور خوەرئاوای وڵات داشتن.

‏لە باوەت ئەمنی ترەک، دەسڵات دادوەری ئیران جیوەجیکردن سزای لەسێدارەداین هاوڵاتی (عیرفان کیانی) راگەیان، کە لە وەخت ناڕەزایەتییەیل کانوون دویەم/ یەنایەر ۲۰۲۶ لە شار ئەسفەهان دەسگیر کریاوێد.

‏وەپای بەیاننامەگە، کیانی توومەتبار کریا وە "ئاگرداین و شیوانن موڵک  گشتی و تایبەت، وە دروسکردن رخ و  زندقبڕین"، و دیاری کرد کە سزاگە لە دویای پەسەنکردن لە لایەن دادگای باڵا جیوەجی کریاس.

