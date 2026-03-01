ئیران وە فەرمی کوشیان خامەنەئی راگەینێد

ئیران وە فەرمی کوشیان خامەنەئی راگەینێد
2026-03-01T04:16:38+00:00

شەفەق نيوز- تەهران

تەلەڤزیۆن فەرمی ئیران، شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان عەلی خامەنەئی ریبەر باڵا وە گورزەیل فراوانیگ وەبان تەهران پایتەخت راگەیان.

هەمیش 40 رووژ پرسە راگەیان وە پەکخستن دەوام تا ماوەی 7 رووژ.

نادیارییگ لەباوەت چارەنویس ریبەر ئیران وەردەوام بوی دویای ئەوە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کوشتنی راگەیان، و ئەوەیش وە دادپەروەری ئەرا قوربانیەیل سیاسەتەیل ئیران زانست.

 لەلای خوەییش، ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران وت: شەهیدبوین ریبەر عەلی خامەنەئی ئەوەسا بوودە دەسکردن وە راپەڕین مەزنیگ دژوە ستەمکارەیل جیهان.

 

 

 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon