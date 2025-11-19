ئیران وە فەرمی ری وە ژنەیل دەێد مووڵەت رانین ماتووڕسکڵ دەرکەن
شەفق نيوز- تەهران
دکتۆر زەهرا بەهروز ئازەر خانمە جیگر سەرۆک کۆمار ئەرا کاروبار ژن و خیزان لە ئیران، دووپات کرد کە دەرکردن مووڵەت رانین ماتووڕسکڵ ئەرا ژنەیل هیچ ریگریکردنیگ یاسایی لەنوای نییە.
دووپاتیش کرد کە گرنگە بتوانیمن خوازینەیل ژنەیل لە جویراجویر چینەیل دیاری بکەیمن و کار ئەرا جیوەجیکردنیان بکەیمن، کە دەرکردن مووڵەت رانین ماتووڕسکڵ ئەرا ژنەیل لەی خوازینەیلەسە.
وتیش: وەگورەی پرسیارکردن، دەرکردن مووڵەت رانین ماتووڕسکڵ ئەرا ژنەیل هیچ ریگریکردنیگ یاسایی نەیرێد، وەلێ هەماهەنگی ناوەین دەزگایەیل پەیوەندیدار خوازێد، و ئی ریە کار لەبانی کریەێد.
لە لاییگ ترەک، زەهرا بەهروز وتیش: وەکارهاوردن گشت رانیگەیل وە جویراجویریان جویر ماشین و ماتووڕسکڵەیل دەسمیەتی دەێد لە کەمەوکردن پیسبوین وا.
لە کۆتایی وتیش: وەشیوەی گشتی، هەمیشە ژنەیل وە یاسا پابەندن، و ئامادەبوینیان لەناو جادە هەمیش دەسمیەتی دەێد لە خاسەوکردن رەفتار هامشوو لەناو شارەیل.