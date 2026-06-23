ئیران و عومان دووپات لەبان پابەندبۊن وە وازهیشتن هورمز کەن

شەفەق نیوز - مەسقەت

ئیران و سوڵتاننشین عومان، ئمڕوو سێشەممە، دووپات لەبان پابەندبۊن خوەیان وە مقیەتیکردن ئاسایش تەنگەی هورمز و وەردەوامبۊن رەوانی جویلەی دەریاوانی لەناوی کردن، وەگەرد دووپاتکردن لەبان رێزگردن لە سەروەری هەردوگ وڵاتەگە لە گشت رێکخستنەیل پەیوەندیدار وە تەنگەگە.

ئاژانس خەوەری عومانی خەوەردا کە مەسقەت و تاران لە باسکردنەیل فەرمی هاوبەش دووپات لەبان گرنگی هیشتن تەنگەی هورمز وە ئارامی و وازکریاگ لە وەرانەور جویلەی کەشتییەیل کردن، وە جۊریگ کە جیگیربۊن دەریاوانی دەریایی لە ناوچەگە مسۆگەر بکەێد.

یەیش لە سەردانیگ هات کە شاندیگ ئیرانی ئاستبەرز ئەنجامی دا ئەرا مەسقەت، پایتەخت عومانر وە سەرۆکایەتی عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیران، و محمد باقر قالیباف، سەرۆک پەرلەمان کە شاندەگە زنجیرەیگ دیدار وەگەرد وەرپرسە باڵایەیل عومانی ساز کرد.

وەپای ئەوەگ دۊای باسکردنەیل راگەیەنریا، رێککەفتن کریا لەبان دروسکردن دەسەیگ هاوبەش ئەرا رێکخستن وەڕیەوبردن دەریاوانی لە تەنگەی هورمز و مسۆگەرکردن رەدبۊن ئارام ئەرا کەشتییەیل، لەبان بنەمای یاسای ناودەوڵەتی، وەگەرد دووپاتکردن لەبان ئەوە کە گشت رێکخستنە تایبەتەیل وە تەنگەگە هەوەجەی چەودیاریکردن سەروەری هەریەک لە ئیران و سوڵتاننشین عومان بکەن.

باسکردنەگە دۆسیەیل هەرێمی و ناودەوڵەتی لەخوەی گرد، لەناویانیش تەقەلایەیل ناوەنجیکاری و هەماهەنگیکردن هەڵوێستەیل کە ئامانج لەلیان کەمەوکردن ئاڵووزییەیل و خەسەوکردن جیگیربۊن لە ناوچەگەس.