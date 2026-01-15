‏ئیران وە شیوەی وەختانە ئاسمان وڵاتەگەی بەسا

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ئیران، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، ئاگادارنامەی فرین (NOTAM) دەرکردوەپای ئەوە ئاسمان وڵاتەگەی وە روی گشت گەشتەیل ئاسمانی بەسێد، بیجگە لەو گەشتە ناودەوڵەتیەیلە لە پیشخوەختە مووڵەت هاتن و چگن ئەرا ئیران وەرگردنە.

‏ وەپای ئاگادارنامەگە، بڕیارە ماوەی "زیاتر لە دوو سەعات وەردەوام بوود" ، وەبی هویچ رووشنکردنیگ فەرمی ئەرا مدوو بەسان وەختانەی یا هاتێ درویژیەوبکەن.

‏یەیش لە وەختیگە ناوچەگە گرژیگ بی وینە خوەی دیە وەرد زیایبوین قسەوباس گورز ئەمریکا وەبان ئیران وە مدوو خوەینشاندانە وەردەوامەیل ناو وڵات، و هەڕەشەیل ناوەین تەهران و واشنتۆن.

