‏ئیران وە شیوەی وەختانە ئاسمان وڵاتەگەی بەسا

2026-01-15T08:06:06+00:00

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ئیران، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، ئاگادارنامەی فرین  (NOTAM) دەرکردوەپای ئەوە  ئاسمان وڵاتەگەی وە روی گشت گەشتەیل ئاسمانی بەسێد، بیجگە لەو گەشتە ناودەوڵەتیەیلە لە پیشخوەختە مووڵەت هاتن و چگن ئەرا ئیران وەرگردنە.

‏ وەپای ئاگادارنامەگە، بڕیارە ماوەی "زیاتر لە دوو سەعات وەردەوام بوود" ، وەبی هویچ رووشنکردنیگ فەرمی ئەرا مدوو بەسان وەختانەی یا هاتێ درویژیەوبکەن.

‏یەیش لە وەختیگە ناوچەگە گرژیگ بی وینە خوەی دیە وەرد زیایبوین قسەوباس گورز ئەمریکا وەبان ئیران وە مدوو خوەینشاندانە وەردەوامەیل ناو وڵات، و هەڕەشەیل ناوەین تەهران و واشنتۆن.

