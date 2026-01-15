ئیران وە شیوەی وەختانە ئاسمان وڵاتەگەی بەسا
شەفەق نیوز ـ تەهران
ئیران، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، ئاگادارنامەی فرین (NOTAM) دەرکردوەپای ئەوە ئاسمان وڵاتەگەی وە روی گشت گەشتەیل ئاسمانی بەسێد، بیجگە لەو گەشتە ناودەوڵەتیەیلە لە پیشخوەختە مووڵەت هاتن و چگن ئەرا ئیران وەرگردنە.
وەپای ئاگادارنامەگە، بڕیارە ماوەی "زیاتر لە دوو سەعات وەردەوام بوود" ، وەبی هویچ رووشنکردنیگ فەرمی ئەرا مدوو بەسان وەختانەی یا هاتێ درویژیەوبکەن.
یەیش لە وەختیگە ناوچەگە گرژیگ بی وینە خوەی دیە وەرد زیایبوین قسەوباس گورز ئەمریکا وەبان ئیران وە مدوو خوەینشاندانە وەردەوامەیل ناو وڵات، و هەڕەشەیل ناوەین تەهران و واشنتۆن.