ئیران وەسێدارەدان کەسەیلیگ جیوەجی کەێد پەیوەندی وە ئیسرائیلەو دیرن

شەفەق نيوز- تەهران

دەسەڵات دادوەری ئیران، ئمڕوو شەممە، جیوەجیکردن فەرمان وەسێدارەدان لەبان شەش کەس لەناو تووڕیگ "تیرۆرست جیاکار" راگەیان کە پەیوەندی وە ئیسرائیلەو دیرن، ئەوەیش لە پارێزگای خوزستان باشوور وڵات.

دەسەڵات دادوەری لە بەیاننامەیگ میدیایەیل راگەیانن ئیرانی بڵاوی کردن وت: جیوەجیکردن وەسێدارەدان دویای بڕیار دادگای باڵای ئیرانی هات، وتیش: تاوانکارەیل دەسیان لەناو کارەیلیگ چەکداری و تەقینەوەیلیگ بویە ئاسایش پارێزگاگە کردنەسە ئامانج، بیجگە بەشدارینەکردنیان لە تیرۆرکردن ئەندامەیلیگ لە هیزەیل ئاسایش ناوخوەیی.