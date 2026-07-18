ئیران: وێستگەیل وزە و ئاو لە کوەیت کەفتنە ناو بانک ئامانجەیلمان
شەفەق نیوز - چەودیاریکردن
سەرچەوەیل ئیرانی، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کردن کە تاران دەس کردگە وە جیوەجیکردن "نەخشەیگ" ئەرا ئامانجگردن ژیرخان ووزەی هەرێمی.
سەرچەوەیل، وەپای ئەکاونتیگ ئیرانی لە سەکوو تەلەگرام کە وە "میدڵ ئیست سپێکتاینەر" ناسریاگە، وتن کە نەخشەگە گشت ئامانجگردن دامەزراوەیل پاڵفتن و شیرینکردن ئاویش لە ئەگەر وەردەوامی پەلامارەیل ئەمریکی گردەو کەێد، و دیاری کرد کە گشت وێستگەیل بەرهەمهاوردن وزە و وێستگەیل شیرینکردن ئاو لە کوەیت بۊنەسە ناو "بانک ئامانجەیل" ئیرانی.
سەرچەوەگە زیای کرد، کە "ئیران چەوڕی گورزەیل زیاتریگ کەێد کە ژیرخانە گرنگەگەی ئامانج بگرێد وەرجە ئەوەگ پرۆسەیلی فراوان بکەێد، وەپای ئەوەگ ماڵپەڕەگە بڵاوی کرد".
لە خود چوارچیوە، "میدڵ ئیست سپێکتاینەر" خەوەرداد کە ئیران دەس کردگە وە وەکارهاوردن مووشەکەیل بالیستی مەودا ناوڕاس وە کوالیتی بەرز، دۊای ئەوەگ وەسفی کرد وە لاوازکردن وەرگرییەیل ئەمریکی لەری هاویشتن مووشەکەیل ناورد لە قۆناغەیل وەرین.
دامەزراوەی نەفت کووەیتی، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە توومارکردن زەخمدار و زەرەدەیل ماددی وە مدوو پەلاماریگ ئیرانی دووارە کە شۊنەیل گرنگیگ سەر وە کەرت نەفتی لە وڵاتەگە کردە ئامانج، و دیاری کە "دەسدریژی" ئیرانی دووارە لەبان دامەزراوەیل گرنگ لە کەرت نەفتی بۊسە مدوو کەفتن زەخمدار لەناو کارمەنەیل، بیجگە لە زەرەدەیل ماددی لەو ناوچە.
هەرلیوا وەزارەت دەیشت کوەیتی، ئەوەی کە وەسفی کرد وە "دەسدریژی ئیرانی" کە وێستگەیگ ترەک لە وێستگەیل وزەی کارەبایی و پاڵفتن ئاو کردە ئامانج، شەرمەزار کرد.