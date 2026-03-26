ئیران وەرگیرییەیلی لە دورگەی "خارک" زیایکرد.. و گورزەیل تونیگ دەوروگەرد ئەسفەهان لەرزن
شەفەق نیوز - واشنتۆن
میدیایل ئەمریکی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن ئیران دەسکردیە وە وەهێزکردن وەرگیرییەیلی لە دورگەی "خارک"، وە مدوو ئەگەر جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ زەمینی وە لایەن ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکاوە.
وەپای ئەو خەوەرە کە تووڕ "CNN" لە سەرچەوەیل هەواڵگێری ئەمریکاوە گواستیەسەو: "تەهران لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە خەریک نانەوەی کوڵە و کلکردن هێزەیل سەربازی و سیستەمەیل وەرگیری ئاسمانی بویە ئەرا ناو دورگەی "خارک"، جویر ئامادەکارییگ ئەرا ئەگەر تەقەلاداین ئەرا کۆنترۆڵکردنی".
لە لاییگ تر، فەرماندەیی ناوەند هێزەیل ئەمریکا رەدی کرد هویچ لێدوانیگ لەبان ئی راپۆرتەیلە بەەێد، هەر لەو ناوەیشە پەیامنێر کەناڵ "Fox News" راگەیان "فەرماندەیی لیوای 82ی لە سوپای ئەمریکا فەرمان وەپیان داس ئامادە بوون ئەرا بڵاوبوین هێزەیلیان لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس".
ئی خەوەرە هەموەختە وەگەرد راپۆرتەیل ئیرانی دەربارەی کەفتنە وەر پەلامار و گورزەیل تونیگ لە چەن ناوچەیگ لە دەوروگەرد شار ئەسفەهان لە شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە.
ئاژانس "فارس" راگەیان "هێرشەیل دوو ناوچەی نیشتەجیبوین کردنەسە ئامانج"، لە وەختیگ ئاژانس "ئەسۆشێتد پرێس" دیاریکرد "گورزەیل تونیگ لە دەوروگەرد شارەگە" کریاس.
شار ئەسفەهان ناوەندیگ گرنگە ئەرا بنکەی ئاسمانی سەرەکی ئیران و چەن شوینیگ سەربازی، بیجگە لە شوینیگ ئەتۆمی کە لە جەنگ 12 روژەی مانگ حوزەیران گوزەشتە کەفتە وەر پەلامار ئەمریکا.