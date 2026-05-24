ئیران: وەگەرد رێککەفتنیش گەروو هورمز جویر جارانی گلەو نیەخوەێد
شەفەق نیوز ـ تەهران
ئاژانس خەوەری "تەسنیم"، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە رەوش گەروو هورمز "گلەونیەخوەد ئەرا جویر وەرجە جەنگ" تەنانەت وەگەرد رێککەفتن لەیەکفامستن لەناوەین ئیران و ئەمریکا کە خریاسەروی پەسەن بکرێد.
ئاژانسەگە راگەیان، لە دەق یاداشتنامەگە هاتگە لەماوەی کەمتر لە 30 رووژ رەدبوین کەشتیەل گلەوبخوەد ئەرا ئاست گوزەشتەی، دووپاتکرد تەهران وەردەوامبوود لە جیوەجیکردن "ماف سەروەری" لەبان گەرووەگە لەبان ریەیل جیاواز، کە لە ئایندە هویردەکار راگەینین.
وتیش؛ رێکەفتنەگە لاوردن ئابلوقەی دەریایی وە تەواوی گرێدە خوەی لە ماوەی 30 رووژ، دیاریکرد جیوەجی نەکردن ئێ بەندە وەو مانایەس هویچ ئاڵشتبوینیگ لە بارودۆخ گەرووەگە نیەود.
ئاژانسەگە دووپاتکرد، هەر دەسکاریگ پەیوەنیدار وە جموجویل هامشوی لە گەروو هورمز پەیوەنی دیرێد وە جیوەجیکردن گشت پابەندبوینەیل ترەک ئەمریکا لە چوارچمگ یاداشتنامەی لەیەکفامستنەگە.