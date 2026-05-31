‏ئیران وەخوارخسن درۆنیگ ئەمریکی نوو راگەیان

2026-05-31T07:55:01+00:00

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان وەرگیری ئاسمانی ئیران درۆنیگ ئەمریکی لە جویر  MQ-1 Predator وەخوارخستیە لەدویای هاتنە ناو  ئاسمان ئاوەیل هەرێمی ئیران.

‏سوپای پاسداران لە بیاننامەیگ دەزگای راگەیانن ئیران بڵاویکردنەس، وت؛ درۆنەگە تەڤەلای ئەنجام دان "کارەیل دوژمنکارانە" دایە وەرجە ئەوەگ سیستەم وەرگیری  ئاسمانی تووماریبکەێد و وەخواری بخەێد.

‏وتیش؛ " ئاسمان ئاوە هەرێمیەیل ئیران وە تەواوی هاژیر کۆنترۆل"، هووشداریدا هەر پێشلکاریگ یا دەسدرویژییگ وەبان مژار ئاسمانی ئیران رویوەڕوی "جواوداین سەخت و راستەوخوەی بوون".

‏ئیانە لە سای ئەو گرژی سەربازی وەردەوامە تێد لەناوەین ئیران و وڵاتە یەکگرتگەیل لەناوچەی گەروو هورمز.

