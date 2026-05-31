ئیران وەخوارخسن درۆنیگ ئەمریکی نوو راگەیان
شەفەق نیوز ـ تەهران
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان وەرگیری ئاسمانی ئیران درۆنیگ ئەمریکی لە جویر MQ-1 Predator وەخوارخستیە لەدویای هاتنە ناو ئاسمان ئاوەیل هەرێمی ئیران.
سوپای پاسداران لە بیاننامەیگ دەزگای راگەیانن ئیران بڵاویکردنەس، وت؛ درۆنەگە تەڤەلای ئەنجام دان "کارەیل دوژمنکارانە" دایە وەرجە ئەوەگ سیستەم وەرگیری ئاسمانی تووماریبکەێد و وەخواری بخەێد.
وتیش؛ " ئاسمان ئاوە هەرێمیەیل ئیران وە تەواوی هاژیر کۆنترۆل"، هووشداریدا هەر پێشلکاریگ یا دەسدرویژییگ وەبان مژار ئاسمانی ئیران رویوەڕوی "جواوداین سەخت و راستەوخوەی بوون".
ئیانە لە سای ئەو گرژی سەربازی وەردەوامە تێد لەناوەین ئیران و وڵاتە یەکگرتگەیل لەناوچەی گەروو هورمز.