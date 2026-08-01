‏ئیران: وە ئامانجگردن دامەزراوە نەفتی و غازیەیل ئامانج لەلی پەکخسن ژیان هاوڵاتیەیل و بڵاوکردن دڵەڕاوکیە

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏فاتمە موهاجرەتی قسەکەر حکومەت ئیران، ئمڕوو شەممە، هووشداریدا لە وە ئامانجگردن دامەزاوەیل وزە وڵاتەگە، وەرد هەڕەشەیل ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا فراوانکردن گورزەیل سەربازی ئەرا ملکەچکردن تەهران وەبان مێز دانوسەنین ئەرا رەسین وە رێککەفتن ئاشتی گشتگیر لە ناوچەگە.

‏موهاجرانی لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: وە ئامانجگردن دامەزراوەیل نەفتی و غازی خوازێد ژیان ئیرانیەیل پەکبخەێد و دڵڕەواکی بڵاوبکەێد، دووپاتکرد، ئاسایش وزە بەشیگ نەوڕیاگە لە ئاسایش نەتەوەیی ئیران و یەکیگە لە پایەیل خوەیڕاگریی

وڵات.

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