ئیران: کوشیان 6 تیرۆرست وەرجە پەلاماردان شوینیگ گرنگ (ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- تەهران

دەسەڵاتەیل ئەمنی ئیرانی، ئمڕوو شەممە، کوشیان 6 تیرۆرست راگەیانن لەناو شانەیگ پلان داشتنە ئەرا پەلاماردان شوینیگ گرنگ لە خوەرھەڵات وڵات.

فەرمانگەی پەیوەندییەیل گشتی هەواڵگری لە پارێزگای سيستان وبلوشستان لە بەیاننامەیگ وت: هەفت چەکدار لە شانەگە کە ئیرانی نیین، چەک نوو وەپییان بویە، جویر RPG-7 وە لێزەر کار کەێد، و تفەنگ ئەمریکی جویر M4 وM16، و بومبەیل دەسی، و کوتر بومبی، و وایەرلێز پەیوەندیکردن، وەگەرد بڕەیل کەورەیگ لە فیشەک و تەقەمەنی.

وەگورەی بەیاننامەگە، ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی رەسیە ئەنجام کوشتن شەش لە ئەندامەیل ئەو شانەر دویای تەقەکردن سەخت و درویژیگ، و دووانیان دەسگیر کریان، و دووانیش لە ئەندامەیل هەواڵگری و یەک پولیسیش زەخمدار بوی.

شانەگە شوینیگ گرنگ کردوێدە ئامانج لە خوەرھەڵات وڵات، و سەروشت ئامانجیان جویر ئەو ئامانجەیل سەربازیە بوی کە لە جەنگ دویایین قەوارەی سەهیۆنی پەلامارەیان دا، لە دەسنشانکردن پاڵپشتیکردنیگ دەرەکی ئەرایان.

هەمیش دەسوەبان بڕیگ ماشین و ماتووڕسکڵ و ئامارز لۆجیکی لەلای تیرۆرستەیل نریا، لە وەختیگ دەزگایەیل ئەمنی وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس دزەکردن و پاڵپشتیکردن شانەگە.

ئی راگەیاننە دویای دوو رووژ تیەێد لە ئاشکراکردنیگ لەلایەن ئاژانس خەوەری ئیرانی فەرمی "ئیبنا" کە باس دەسگیرکردن تیمیگ چەکدار مرد کە وت تیرۆرستە سەروە گرووپ "ئەنسارولفورقان"، لە باکوور پارێزگای سيستان وبلوشستان باشوور خوەرھەڵات ئيران.

هەرلیوا، سوپای پاسداران ئیران، رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، چەکانن دوو شانەی تیرۆری لە باکوور و باشوور پارێزگای محافظة سيستان وبلوشستان راگەیان، و دووپات کرد کە نیاز جیوەجیکردن پەلامارەیل خوەیکوشی لەناو وڵاتەگە داشتنە.