‏ئیران: کوشیان 350 فەرمانبەر حکومی لەماوەی جەنگ

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏قسەکەر حکومەت ئیران، فاتمە موهاجرانی، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان 350 فەرمانبەر حکومی مەوقەی وەڕیوەبردن ئەرکەیلیان لە ماوەی جەنگ وەرد وڵاتە یەکگرتگەیل راگەیان، دووپاتکرد فرۆکەخانەی بوشەهر وە مدوو پەلامارەیل پەیکەفتیە.

‏موهاجەرانی لە بەیانیگی کە دەزگا راگەیاننەیل ئیرانی بڵاویکردنە وت: " 350 فەرمانبەر حکومی کوشیانە مەوقەی ئەنجامدان کارەیلیان لە ماوەی جەنگ وەرد وڵاتە یەکگرتگەیل" دیاریکرد "پەلامارەیل ئەمریکا هەمیش بویەسە موووو پەکخستن فرۆکەخانەی بوشەهر".

‏وتیش؛ " ئەو بەرزەوبوین نرخەیلە کە شتومەکەیل وەخوەیدیە چوودەو ئەرا چەتەیل دەریایی کە واشنتۆن ئەنجامیداس لەماوەی جەنگ" لەو باوەڕەس ئێ رێکارەیلە وە راستەوخۆ کاریگەری وەبان جموجویل بازرگانی و دابینکردن داشتیە.

‏بارەگای سەربازی ئیران "خاتم ئەلئەنبیا" دویەکە دووشەممە، دووپاتکرد ئەمریکا هەڕەشەی کەشتیەیل ئیران و بارهەڵگرەیل نەفتی دایە لە ماوەی سێ رووژ گوزەشتە.

‏ناوەندگێر هەرێمیەیل تەقەلای کەموکردن وردەوەردەیل ناوەینوڵاەیەکگرتگەیل و ئیران دەن، لەوەختیگ کە بانگەیشتئەرا خوول نوویگ لە دانوسانەیل هەس، وە تایوەت لەدویای گورزەیل کۆتایی، و سەرۆک ئەمریکا دۆنالد ترەمپ بڕیاردا کۆتایی وە یاداشت لەیەکفامستن بارێد و مدوو ئەوەگ کە باس لەلی کرد پەلامارەیل ئیرانە وەبان بارهەڵگرەیل نەفتی لە تەنگەی هورمز.

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