ئیران: کوشیان 350 فەرمانبەر حکومی لەماوەی جەنگ
شەفەق نیوز ـ تەهران
قسەکەر حکومەت ئیران، فاتمە موهاجرانی، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان 350 فەرمانبەر حکومی مەوقەی وەڕیوەبردن ئەرکەیلیان لە ماوەی جەنگ وەرد وڵاتە یەکگرتگەیل راگەیان، دووپاتکرد فرۆکەخانەی بوشەهر وە مدوو پەلامارەیل پەیکەفتیە.
موهاجەرانی لە بەیانیگی کە دەزگا راگەیاننەیل ئیرانی بڵاویکردنە وت: " 350 فەرمانبەر حکومی کوشیانە مەوقەی ئەنجامدان کارەیلیان لە ماوەی جەنگ وەرد وڵاتە یەکگرتگەیل" دیاریکرد "پەلامارەیل ئەمریکا هەمیش بویەسە موووو پەکخستن فرۆکەخانەی بوشەهر".
وتیش؛ " ئەو بەرزەوبوین نرخەیلە کە شتومەکەیل وەخوەیدیە چوودەو ئەرا چەتەیل دەریایی کە واشنتۆن ئەنجامیداس لەماوەی جەنگ" لەو باوەڕەس ئێ رێکارەیلە وە راستەوخۆ کاریگەری وەبان جموجویل بازرگانی و دابینکردن داشتیە.
بارەگای سەربازی ئیران "خاتم ئەلئەنبیا" دویەکە دووشەممە، دووپاتکرد ئەمریکا هەڕەشەی کەشتیەیل ئیران و بارهەڵگرەیل نەفتی دایە لە ماوەی سێ رووژ گوزەشتە.
ناوەندگێر هەرێمیەیل تەقەلای کەموکردن وردەوەردەیل ناوەینوڵاەیەکگرتگەیل و ئیران دەن، لەوەختیگ کە بانگەیشتئەرا خوول نوویگ لە دانوسانەیل هەس، وە تایوەت لەدویای گورزەیل کۆتایی، و سەرۆک ئەمریکا دۆنالد ترەمپ بڕیاردا کۆتایی وە یاداشت لەیەکفامستن بارێد و مدوو ئەوەگ کە باس لەلی کرد پەلامارەیل ئیرانە وەبان بارهەڵگرەیل نەفتی لە تەنگەی هورمز.