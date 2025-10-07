ئیران.. کوشیان و زەخمداری 5 ئەندام وە پەلاماریگ چەکداری وەبان بنکەی سوپای پاسداران

شەفەق نیوز ـ تەهران

دەزگا راگەیاننەیل ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ئەندام لە سوپای پاسداران ئیران زەخمداری سێیەم کەس وە پەلاماریگ چەکداری وەبان بنکەی سوپای پاسداران لە شار سەروئاباد لە پارێزگای کوردستان خوەرئاوای وڵاتەگە.

وتپای خەوەریگ ئاژانس خەوەری ئیرانی "میهر" چەکدارەیل سەر وە کۆمەڵەی ئۆپۆزیسیۆنەیل وە نارنجەک و تەقەکردن وەبان بنکە دویەشەو دووشەممە پەلاماردانە و لە ئەنجام کوشیان و زەخمداری هەس لە ئەندامەیل سوپای پاسداران هێزە ئەمنیەیل ناوخوەیی.

زەخمدارەیل ئەراچارەسەرکردن کلکریانەس خەستەخانە، و هێزەیل ئەمنی ئیران دەسکردنە وە ئۆپراسیۆن دەسگیرکردن ئەنجامدەرەیل پەلامارەگە و ئۆپۆزیسۆنەیل ناوخوەیی.