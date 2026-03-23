‏ئیران: کوشیان وەرپرس کەشناسی لە بوشەهر وە پەلامار ئاسمانی

شەفەق نیوز - تاران

‏ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەر دا لە کوشیان وەرپرس ئیدارەی کەشناسی لە پارێزگای بوشەهر، وەمدوو پەلاماریگ ئاسمانی کە باڵەخانەی ئیدارەی گشتی کەشناسی لە شارەگە کردە ئامانج.

‏ئاژانسەگە وتیش: "باڵەخانەگە شەفەق و شەوەکی ئمڕوو کەفتە وەر دوو پەلامار، وەگەرد ئەوەگ کە لە ناوچەیگ نا سەربازییە، بویە مدوو کوشیان چەن کەسیگ و زەرەد مادی گەورە لەو دامەزراوە، کە وەرپرس ئیدارەی کەشناسی بوشەهر یەکیگ بویە لە کوشیاگەیل".

‏ وتیش: "ئی ئامانجگرتنە هاووەخت بوی وەگەرد رووژ جیهانی کەشناسی"، و دیاریکرد "پەلامارەگە خریا پا هێرش ئیسرائیلی-ئەمریکی"، بێ ئەوەگ زانیاری زیاتر بیەێد.

‏شار بوشەهر وێستگەی ئەتۆمی بوشەهری هاناوی، کە تەنیا دامەزراوەی ئەتۆمی کارایە لە ئێران، و دامەزراوەیل کەشناسی لەو ناوچە ئەرا چەودێریکردن بارودۆخ کەشوهەوا و دەریا وەکار تێن کە پەیوەنی وە کەشتیوانی و سلامەتی کارکردن لە کەنداو دیرێد.

‏

‏