ئیران کوشیان فەرماندەی گرووپیگ چەکدار راگەینێد پەلامار بنکەیگ پولیس دانە لە تەهران
شەفەق نيوز– تەهران
دەسەڵاتەیل ئیرانی ئمڕوو یەکشەممە، کوشتن فەرماندەی گرووپیگ چەکدار راگەیان کە توومەتبارە وە پەلاماردان بنکەیگ پولیس لە تەهران پایتەخت، و دەسگیرکردن شمارەیگ لە ئەندامەیلی، وەگورەی میدیایەیل فەرمی ئیران.
ئاژانس "فارس" وت: هیزەیل توانستن سادق ئەشەتری، فەرماندەی ئەو گرووپە بکوشن کە پەلامار بنکەی پولیس شمارە 126 دانە لە ناوچەی تهران–پارس لە رویداوەیل ئاژاوەکاری لە کانوون دویەم گوزەشتە.
وتیش: ئەو کەسە کە وەناو "بابك" ناسیاس، یەکیگ بویە لە ئەندامەیل سەرەکی لەو پەلامارە، و لەناو ماڵ گرووپەگە خوەی شاردوێدەو لە دەورگرد تەهران.
چیرووک فەرمی ئیرانی توومەتبار "بابك" کرد کە گوایە راهێنان و یایگردن لە هەولێر وەرگردیە، و پەیوەندی وەگەرد ئەندامەیل بیگانە داشتگە، بیجگە وەرگردن پیشتگیری پویل لە تووڕەیل ناوخوەیی و دەرەکی.
وتیش: گرووپەگە چەک و گولەی جیاجیا ئامادە کردنە وەرجە جیوەجیکردن پەلامارەگە وەبان بنکەی پولیس و هیزەیل ئەمنی و مەدەنیەیل، تا گەورەترین شمارە لە زەرەد و زیڕە بخەنە ناو مەردم.
دیاری کرد کە دویای پەلامارەگە واینە و پەیوەندی وەگەرد تووڕ پشتگیری کردنە تا ئاگاداری وە جیوەجیکردن پەلامارەگە بکەن، وەرجەیە کە هیزە ئەمنیەیل شوین و حەشارگەیان بکەێدە دی، کە بویە مدوو کوشیان فەرماندەی گرووپەگە، و دەسگیرکردن شمارەیگ لە ئەندامەیلی، و لێکولینەوە وەگەرد ئەو توومەتبارەیل وەردەوامە.