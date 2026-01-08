ئیران.. کوشیان ئەفسەریگ پۆلیس وەچەقوو لە ناو ناڕەزایەیل
شەفەق نیوز ـ تەهران
دەزگا راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەفسەریگ پۆلیس وە چەقوو لەناو ناڕەزایەیل لە تەهران پایتەخت، سوپای پاسداران راگەیان درۆنیگ لە خوەرئاوای وڵات وەخوار خستیە.
ئاژانس خەوەری "فارس نیوز" وت "موقەدەم شاهینن دهقان، یەکیگە لە ئەفسەرە پۆلیسقەزای ملارد، گیان لەدەسدا وە مدوو زەخمداری وە چەقوو لەناو ناڕەزایەیل" مەوقەی بەشداریکردن لە ئۆپراسیۆن کۆنترۆل ئاسایش و کۆنترۆلکردن ناڕەزایەیل.
ناوەن راگەیانن سەر وە فەرماندەیی پۆلیس خوەرئاوای پارێزگای تەهران، ئەفسەر دهقانی مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەی بوی، دووپاتۆرد دەزگای ئەما٦ی وەردەوامە لە تەقەلادیان پەیاکردن ناسنامەیان و دەسگیرکردنیان.
رویداوەگە لەناوەین وەردەوامی ناڕەزایی و هووشداریدان فەرمی لە تەقەلای وە ئامانجگردن ئاسایش و داشتەیل گشتی هات.