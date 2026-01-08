‏ئیران.. کوشیان ئەفسەریگ پۆلیس وەچەقوو لە ناو ناڕەزایەیل

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەزگا راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەفسەریگ پۆلیس وە چەقوو لەناو ناڕەزایەیل لە تەهران پایتەخت، سوپای پاسداران راگەیان درۆنیگ لە خوەرئاوای وڵات وەخوار خستیە.

‏ئاژانس خەوەری "فارس نیوز" وت "موقەدەم شاهینن دهقان، یەکیگە لە ئەفسەرە پۆلیسقەزای ملارد، گیان لەدەسدا وە مدوو زەخمداری وە چەقوو لەناو ناڕەزایەیل" مەوقەی بەشداریکردن لە ئۆپراسیۆن کۆنترۆل ئاسایش و کۆنترۆلکردن ناڕەزایەیل.

‏ناوەن راگەیانن سەر وە فەرماندەیی پۆلیس خوەرئاوای پارێزگای تەهران، ئەفسەر دهقانی مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەی بوی، دووپاتۆرد دەزگای ئەما٦ی وەردەوامە لە تەقەلادیان پەیاکردن ناسنامەیان و دەسگیرکردنیان.

‏رویداوەگە لەناوەین وەردەوامی ناڕەزایی و هووشداریدان فەرمی لە تەقەلای وە ئامانجگردن ئاسایش و داشتەیل گشتی هات.

