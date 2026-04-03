ئیران کوشیان جيگر سەرۆک هەواڵگری دەریایی لە سوپای پاسداران راگەیەنێد

سوپای پاسداران ئیرانی، جومعە، کوشیان لیوا بەهنام رەزایی جیگر سەرۆک هەواڵگری دەریایی لە سوپای پاسداران راگەیانن، لە رویداویگ کە لە ناوڕاس هەڵکشانیگ ئەمنی و سەربازی فراوان لە ناوچەگە تیەێد.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ فەرمی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لیوا رەزایی تیرۆر کریا لەوەخت جیوەجیکردن ئەرک جیهادیی لە مدوو ئۆپەراسیۆنیگ دژمنکارانە کە دوژمنەیل ئیسلام جیوەجیی کردن، وەبی ئاشکراکردن شوون هویرد پەلامارەگە یا وردەکارییەیل زیاتر لە چوینیەتی جیوەجیکردنی.

بەیاننامەگە دووپات کرد کە سوپای پاسداران وەردەوامە رۊوەڕۊبوینیان وە هیزیگ گەورەتر، وە وەڵامیگ ئەرا ئی تیرۆرکردنەیلە، و رووشنایی خستە بان ئەوە کە ئامانجگردن سەرکردەیلی نیەیلێد واز بارێد لە وەردەوامبوین لە ئەرکە ئەمنی و سەربازییەیلی.