ئیران کوشتن تەباتەبائی شەرمەزار کەێد

شەفق نيوز - تەهران

وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو دووشەممە، مەشلان فەرماندەی سەربازی نادیار لە حزبولڵا هەیسەم تەباتەبائی وە گورز ئیسرائیل شەرمەزار کرد.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: شەو گورز ئیسرائیلە شکانن رسواییگە لابات رێککەفتن ئاگربەسی ناوەین ئیسرائیل و لوبنان، و دەسدرویژیکردن وەحشیانەس وەبان بیوەیی هەرێمی و سەروەری نیشتمانی لوبنان.

باس گرنگی دادکاریی و سزادان سەرکردەیل رژیم کرد لەیلا ئی کار تیرۆری و ئی تاوان جەنگیە، دیاری کرد کە پێشێلکردن وەردەوام ئاگربەسی، و تەمەڵی و بیدەنگی نەتەوە یەکگرتگەیل و ئەنجومەن ئاسایشی وەرانەور دەسدرویژیە وەردەوامەیل، کاریگ وەداخانەس و دەسپیچگ نەیرێد.

جی باسە کە دویەکە یەکشەممە، ئیسرائیل کوشتن هەیسەم تەباتەبائی فەرماندەی سەربازی لە حزبولڵاەوە گورزیگ ئاسمانی راگەیان کە پەنج کەس لەناوی کوشیان.

وەگورەی دەسەڵاتەیل لوبنان، ئی گورزە پەنجەمینە وەبان زاحیەی باشوور بەیروت لە وەخت کارکردن وە رێککەفتن ئاگربەسی وەرجە ساڵیگ.

حزبولڵا لە بەیاننامەیگ دووپات لە کوشتنی کرد، هەمیش پێیەی چوار لە ئەندامەیلی کرد کە وەگەرد تەباتەبائی لەو گورزە کوشیانە.