ئیران وسانن پەلامارەیلی لە ناوچەگە دۊای وسانن گورزەیل ئەمریکی راگەیەنێد

شەفەق نیوز - تاران

ئیران، رووژ یەکشەممە، وسانن پەلامارە تووڵەسەنییەیلی لەبان دەوڵەتەیل کەنداو دۊای وسانن گورزەیل ئاسمانی ئەمریکی راگەیان. قسەکەر وەناو سوپای ئیرانی محەمەد ئەکرەمی نیا، وت کە "ئەمریکییەیل پەلامارەیلیان لە ماوەی هەردوگ شەو گوزەشتە وسانن، و لەوەر ئەوەگ ستراتیژیەتمان لە بنەڕەت لەبان وەڵامداین وە خود شێوە وسایە، ئیمەیش ئۆپراسیۆنە تووڵەسەنییەیلەمان وسانیمن".

وەرپرسیگ ئەمریکی لە وەزارەت جەنگ (پێنتاگۆن) وسانن ئۆپراسیۆنە سەربازییەیل دژ وە ئیران دووپات کردۊ، بی پیشکەشکردن هۊردەکاری زیاتر.و وەپای مەزەنەیل سەرەتایی، سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ بڕیارەگە لە دیداریگ وەگەرد گەورە راوێژکارەیلی لە رووژ جمعە دەرکردگە، کە لەناوی باس لە وژاردەیل فراوانکردن ئۆپراسیۆنە سەربازییەیل دژ وە ئیران کردگە، ئەرا فشارخستنە بانی لەوەر گلەوخواردن ئەرا مێز دانوسەنین وەپای مەرجەیل ئیدارەگەی.